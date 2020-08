U17 Thanh Hóa vẫn còn quyền tự quyết giành vé dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2020

Nếu giành 3 điểm trước U17 Sông Lam Nghệ An ở trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng B – vòng loại giải vô địch U17 quốc gia, đội U17 Thanh Hóa sẽ chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết.

U17 Thanh Hóa cần giành chiến thắng trước U17 Sông Lam Nghệ An để giành vé tham dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2020

Ở lượt về bảng B vòng loại giải U17 quốc gia năm 2020, U17 Thanh Hóa đã có phần sa sút phong độ so với lượt đi. Ngay trận đấu đầu tiên của lượt về (loạt trận thứ 5), U17 Thanh Hóa đã để U17 Quảng Nam cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà các học trò của HLV Lê Hồng Minh đã dẫn trước nhưng lại để đối thủ gỡ hòa khá đáng tiếc.

Đến loạt trận thứ 6 gặp chủ nhà U17 Thừa Thiên Huế, các cầu thủ U17 Thanh Hóa đã khá vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 3-2. Ở lượt đi, U17 Thanh Hóa từng thắng đậm U17 Thừa Thiên Huế với tỷ số đậm 4-1.

Ở loạt trận thứ 7, U17 Thanh Hóa gặp U17 SHB Đà Nẵng. Ở lượt đi, U17 Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 1-0. Tuy vậy, ở trận tái đấu này, U17 Thanh Hóa đã thất bại với tỷ số 0-1.

Sau 7 trận đã đấu, U17 Thanh Hóa thắng 4 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, được 14 điểm, xếp thứ 2 bảng B, kém đội dẫn đầu U17 Sông Lam Nghệ An 2 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là U17 SHB Đà Nẵng 6 điểm.

Ở loạt trận cuối cùng, U17 Thanh Hóa sẽ gặp U17 Sông Lam Nghệ An và nếu có 3 điểm ở cuộc tái đấu này, đội bóng trẻ xứ Thanh sẽ được 17 điểm và giành vé tham dự vòng chung kết.

Vị trí dẫn đầu bảng B được dự đoán sẽ khó thoát khỏi tay U17 Sông Lam Nghệ An kể cả khi họ thua U17 Thanh Hóa. Bởi ở loạt trận cuối cùng, U17 Sông Lam Nghệ An còn trận đấu với U17 SHB Đà Nẵng, đối thủ mà đội bóng xứ Nghệ đã thắng đậm ở lượt đi. Trong trường hợp, U17 Sông Lam Nghệ An để thua cả hai trận cuối cùng, ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về U17 Thanh Hóa. Trong trường hợp cán đích ở vị trí nhì bảng với 17 điểm, U17 Thanh Hóa sẽ là 1 trong số 3 đội nhì xuất sắc nhất và đương nhiên sẽ giành vé dự vòng chung kết.

Theo điều lệ, vòng loại giải vô địch bóng đá U17 quốc gia 2020 có 5 bảng đấu (A, B, C, D, E). 5 đội dẫn đầu 5 bảng đấu, 2 đội nhì xuất sắc nhất cùng với đội đăng cai sẽ tham gia vòng chung kết (8 đội). Do đội đăng cai vòng chung kết là U17 PVF đã giành vị trí nhất bảng A vòng loại, vì vậy sẽ có 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé tham gia vòng chung kết. Đây chính là cơ hội để U17 Thanh Hóa giành vé tham dự vòng chung kết.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện vòng loại bảng B giải U17 quốc gia tổ chức tại TP Huế đang tạm dừng trong khi vẫn còn 2 lượt trận nữa.

Các cặp đấu còn lại của bảng B – Vòng loại giải U17 quốc gia 2020:

- U17 Thanh Hóa – U17 Sông Lam Nghệ An

- U17 Thừa Thiên Huế - U17 SHB Đà Nẵng

- U17 SHB Đà Nẵng – U17 Sông Lam Nghệ An

- U17 Quảng Nam – U17 Thừa Thiên Huế

Mạnh Cường