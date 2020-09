U17 Thanh Hóa ngược dòng ngoạn mục, đánh bại U17 Đồng Tháp

Bị dẫn trước do sai sót của hàng thủ, U17 Thanh Hóa đã chơi nỗ lực hết mình để lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại U17 Đồng Tháp 2-1 ở loạt trận thứ 2 bảng A, qua đó mở ra cơ hội giành vé vào bán kết giải vô địch U17 quốc gia Next Media 2020.

U17 Thanh Hóa đã chiến đấu hết mình, lội ngược dòng ngoạn mục và xứng đáng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Đồng Tháp

Do ảnh hưởng của bão số 5, các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải vô địch U17 quốc gia Next Media 2020 được đẩy lên đá sớm hơn 30 phút so với lịch thi đấu ban đầu. Vì vậy, trận đấu ở loạt trận thứ 2 bảng A giữa U17 Thanh Hóa và U17 Đồng Tháp bắt đầu từ 15h chiều nay (20-9).

Thất bại trước U17 PVF ở trận ra quân đã buộc U17 Thanh Hóa phải chơi tấn công ngay từ đầu. Đây là cũng là điều dễ hiểu khi đoàn quân của HLV Lê Hồng Minh được đánh giá cao hơn. Cách chơi của U17 Thanh Hóa đã phần nào cải thiện hơn so với trận đấu trước.

U17 Thanh Hóa (áo vàng) gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của U17 Đồng Tháp (áo trắng)

U17 Thanh Hóa đã phần nào ép sân và tạo ra được nhiều pha tấn công về phía khung thành của U17 Đồng Tháp. Các học trò của HLV Lê Hồng Minh đã tổ chức được các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn trước cách phòng thủ chặt chẽ của U17 Đồng Tháp.

Các chân sút trên hàng công của U17 Thanh Hóa đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn thiếu đi sự sắc bén và chính xác trong những đường chuyền cuối cùng. Chân sút Văn Cường chơi cao nhất trên hàng công của U17 Thanh Hóa nhưng khá mờ nhạt. Thậm chí, HLV Lê Hồng Minh đã sớm có những sự thay đổi người ở cuối hiệp 1 với mục đích giải tỏa sự bế tắc, tạo sự đột biến trong tấn công, đáng chú ý là chân sút Nguyễn Công Sơn.

U17 Đồng Tháp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 41

Về phần U17 Đồng Tháp, các cầu thủ vẫn chơi chắc chắn trong phòng thủ và cũng tổ chức được các pha phản công về phía khung thành của Thanh Hóa. Phút 42, hàng thủ U17 Thanh Hóa mắc sai lầm nghiêm trọng và tiền đạo Nguyễn Nhân Nghĩa bên phía U17 Đồng Tháp đã đánh bại thủ thành Lê Tuấn Anh để mở tỷ số. Thêm một bàn thua của U17 Thanh Hóa bắt nguồn từ sự thiếu chắc chắn, sai sót của hàng thủ. Tỷ số 1-0 nghiêng về U17 Đồng Tháp sau 45 phút đầu tiên là kết quả khá bất ngờ.

U17 Thanh Hóa ép sân nhưng không dễ để vượt qua hàng thủ của U17 Đồng Tháp

Không còn gì để mất, ngay từ đầu hiệp 2, HLV Lê Hồng Minh đã thúc giục các học trò đẩy nhanh tốc độ các pha tấn công. Phút 51, Nguyễn Công Sơn tung ra cú sút chéo góc, đưa bóng đi sạt ngang khung thành của U17 Đồng Tháp, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U17 Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U17 Đồng Tháp. U17 Thanh Hóa vẫn liên tục ép sân, có được những pha hãm thành nhưng thiếu sự chính xác trong các tình huống phối hợp cuối cùng. Sự nôn nóng là nguyên nhân khiến U17 Thanh Hóa không có được những pha dứt điểm. Tiền đạo Văn Cường chơi nỗ lực, xông xáo nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối phương.

Các cầu thủ U17 Thanh Hóa chơi đầy nỗ lực, máu lửa trong suốt hiệp 2

Ở nhiều thời điểm, U17 Đồng Tháp đã có những pha phản công khá sắc sảo. Nhân Nghĩa là cầu thủ đã khiến hàng thủ của U17 Thanh Hóa phải làm việc vất vả nhất. Các học trò của HLV Đinh Huỳnh Trí đã duy trì lối chơi cực kỳ khó chịu trước U17 Thanh Hóa.

HLV Lê Hồng Minh tiếp tục tăng cường lực lượng khi tung Thanh Nam, Ngọc Giang vào sân. U17 Thanh Hóa liên tục tạo ra sức ép lên khung thành của U17 Đồng Tháp.

Nỗ lực của các cầu thủ U17 Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Phút 81, hậu vệ Lại Văn Tú trong một pha lên tham gia tấn công đã nhanh chân dứt điểm hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1.

Nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp các cầu thủ U17 Thanh Hóa liên tiếp có 2 bàn thắng trong vòng 7 phút để tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U17 Đồng Tháp

Được giải tỏa sức ép, các học trò của HLV Lê Hồng Minh tiếp tục dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số. Đến phút 87, cầu thủ mới vào sân thay người Ngọc Giang đã đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng quý như vàng, giúp U17 Thanh Hóa vượt lên dẫn 2-1 khi thời gian của trận đấu không còn nhiều.

Các học trò của HLV Lê Hồng Minh đã đứng vững ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng và 4 phút bù giờ để giữ vững chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U17 Đồng Tháp.

Với 3 điểm sau 2 trận, U17 Thanh Hóa còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng bán kết

3 điểm cực kỳ quan trọng ở trận cầu có tính then chốt này sẽ mở ra cơ hội lọt vào bán kết cho U17 Thanh Hóa. Các cầu thủ trẻ xứ Thanh đã được giải tỏa sức ép, đồng thời tạo đà tâm lý rất tốt trước khi bước vào trận đấu với đối thủ mạnh U17 Hoàng Anh Gia Lai ở loạt trận cuối cùng bảng A vào 15h ngày 22-9 tới.

Mạnh Cường