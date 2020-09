U17 Thanh Hóa chính thức góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 quốc gia 2020

Ngày 4-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF (LĐBĐVN) đã ra quyết định không tổ chức tiếp 2 lượt trận còn lại của bảng B giải vô địch U17 quốc gia 2020 và công nhận kết quả chung cuộc của bảng đấu này tại thời điểm tạm dừng. Theo kết quả đó, đội U17 Thanh Hóa đã chính thức góp mặt tại vòng chung kết.

U17 Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Hồng Minh đã chính thức có vé tham dự vòng chung kết giải vô địch U17 quốc gia 2020

Bảng B – vòng loại vô địch U17 quốc gia năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng gồm U17 Thanh Hóa, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Quảng Nam, U17 SHB Đà Nẵng và đội chủ nhà U17 Thừa Thiên Huế.

Sau 7 trận đã đấu, U17 Thanh Hóa thắng 4 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, được 14 điểm, xếp thứ 2 bảng B, kém đội dẫn đầu U17 Sông Lam Nghệ An 2 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là U17 SHB Đà Nẵng 6 điểm. Theo lịch thi đấu, ở loạt trận cuối cùng, U17 Thanh Hóa gặp U17 Sông Lam Nghệ An và nếu có 3 điểm, đội bóng trẻ xứ Thanh sẽ được 17 điểm và giành vé tham dự vòng chung kết. Tuy vậy, 2 lượt trận cuối cùng của bảng B đã phải tạm dừng từ cuối tháng 7 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19; được sự thống nhất của các đội bóng U17 tham dự bảng B, LĐBĐVN không tổ chức tiếp 2 lượt trận còn lại ở bảng đấu này, và công nhận kết quả chung cuộc bảng B tại thời điểm tạm dừng. Theo đó, thứ tự xếp hạng ở bảng B như sau: xếp thứ nhất là U17 Sông Lam Nghệ An, xếp thứ nhì là U17 Thanh Hóa, xếp thứ ba là U17 SHB Đà Nẵng, xếp thứ 4 là U17 Quảng Nam và xếp thứ 5 là U17 Thừa Thiên Huế.

U17 Thanh Hóa tham gia vòng chung kết giải U17 quốc gia 2020 với tư cách là nhà ĐKVĐ

Căn cứ Điều lệ, Thông báo sửa đổi điều lệ giải và kết quả thi đấu tại vòng loại; ban tổ chức giải đã xác định 8 đội tham dự vòng chung kết giải Bóng đá vô địch U17 quốc gia 2020 gồm U17 PVF (Bảng A), U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Thanh Hóa (Bảng B), U17 Hoàng Anh Gia Lai, U17 Phú Yên (Bảng C), U17 Sài Gòn (Bảng D), U17 Đồng Tháp, U17 Học viện Nutifood (Bảng E).

Như vậy U17 Thanh Hóa đã giành vé tham dự vòng chung kết với vị trí là một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại. Tại vòng chung kết, 8 đội bóng sẽ được bốc thăm, chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng lọt vào vòng bán kết.

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 quốc gia 2020 được tổ chức tại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tỉnh Hưng Yên

Hôm nay (4-9). Ban tổ chức giải cũng chốt thời gian tổ chức vòng chung kết giải vô địch U17 quốc gia 2020. Giải sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 27-9 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tỉnh Hưng Yên. U17 Thanh Hóa hiện đang là nhà ĐKVĐ ở giải đấu này. Năm 2019, U17 Thanh Hóa đã xuất sắc giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Mạnh Cường