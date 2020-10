Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

HLV bộ môn vovinam Thanh Hóa huấn luyện cho các VĐV chuẩn bị tham gia các giải quốc gia.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh có trên 100 huấn luyện viên (HLV) của 28 bộ môn. 100% các HLV đều đạt chuẩn trình độ đại học. Những năm qua, bên cạnh việc có chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện chuyển sang công tác huấn luyện đối với các vận động viên (VĐV) đỉnh cao, có nhiều đóng góp cho thể thao tỉnh nhà, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã chú trọng việc nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn cho đội ngũ các HLV của tất cả các bộ môn.

Đây là điều dễ hiểu bởi với tổng số gần 700 VĐV ở 28 bộ môn, việc chuẩn hóa trình độ, chuyên môn cho đội ngũ HLV là yếu tố quyết định tới thành tích của thể thao Thanh Hóa ở đấu trường quốc gia, quốc tế.

Mặc dù hiện nay, chế độ, chính sách đối với đội ngũ HLV còn thua kém so với những trung tâm mạnh của cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an Nhân dân, Đà Nẵng..., tuy nhiên các HLV đều là những người tâm huyết, muốn gắn bó, cống hiến cho thể thao tỉnh nhà. Với 3 tuyến VĐV của mỗi bộ môn, vai trò của các HLV càng quan trọng, ngay từ khâu tuyển chọn VĐV năng khiếu, trẻ. Tiếp đến là quá trình huấn luyện các em ngay từ những ngày đầu để những “viên ngọc thô” trở thành những tài năng thực sự. Có thể lấy ví dụ từ bộ môn bơi. Việc mạnh dạn đưa đội ngũ HLV và VĐV đi tập luyện thường xuyên tại Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia 3 tại TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã không chỉ giúp cải thiện chất lượng công tác huấn luyện khi điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, các HLV được làm việc gần gũi với đội tuyển quốc gia, qua đó có những phương pháp, giáo án tốt nhất để các VĐV phát huy tài năng của mình. Các HLV bộ môn cũng liên tục được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn, nâng cao trình độ do bộ môn bơi quốc gia, Tổng cục TDTT tổ chức hàng năm.

Trong khi đó, với vị thế là “mỏ vàng” của thể thao Thanh Hóa, việc không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện là yếu tố quyết định đến thành tích của các bộ môn võ thuật. Đội ngũ HLV của các bộ môn như karate, pencak silat, vovinam, taekwondo trong năm liên tục được thi nâng đai, được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, cập nhật luật thi đấu mới, những hướng dẫn của bộ môn quốc gia. Căn cứ vào đặc điểm và thế mạnh của từng bộ môn, các HLV được tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện các nội dung, hạng cân thế mạnh của Thanh Hóa từ tuyến trẻ cho tới đội tuyển. Với các VĐV có tài năng, đẳng cấp nổi trội, ban huấn luyện đều có giáo án, phương pháp huấn luyện trọng điểm, đồng thời tạo mọi điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia khi được triệu tập, cũng như các đợt tập huấn. Để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm như giải trẻ, giải vô địch quốc gia, các bộ môn võ thuật đều lên kế hoạch tập luyện cao điểm, chất lượng. Nhờ đó, các bộ môn võ thuật thế mạnh của Thanh Hóa vẫn giữ vững được vị trí nằm trong top 3 toàn quốc và giành được những thành tích quốc tế ấn tượng. Với bộ môn điền kinh, chất lượng đội ngũ HLV và công tác huấn luyện là cơ sở để bộ môn này vẫn khẳng định được vị thế hàng đầu về sự đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà. Đội ngũ ban huấn luyện của bộ môn điền kinh đều là những gương mặt xuất sắc, huyền thoại của điền kinh Thanh Hóa như Lưu Văn Hùng, Trần Văn Sỹ, Lê Thị Phương... Qua đánh giá, điền kinh chính là một trong những bộ môn có chất lượng công tác huấn luyện tốt nhất trong số 28 bộ môn thể thao của tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Trong khi đó, ít ai biết được, đây là bộ môn hiện gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất khi nhiều hạng mục sân vận động tỉnh như đường piste đã xuống cấp, hư hỏng, trang thiết bị còn thiếu thốn... Những yếu tố nói trên cũng đã gây ra những khó khăn trong công tác huấn luyện của bộ môn. Mặc dù vậy, đội ngũ các HLV đều là những người có trình độ chuyên môn, lại dày dạn kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện nên cơ bản năm nào điền kinh cũng giành được những thành tích đột phá ở cả đấu trường quốc gia, quốc tế.

Thể thao Thanh Hóa đã giữ vững được vị trí thứ 4 toàn đoàn tại 2 kỳ đại hội thể thao toàn quốc gần đây (lần thứ 7 và 8) và giành được những thành tích bứt phá trên đấu trường quốc tế như ASIAD, SEA Games, các giải khu vực, châu lục, thế giới hàng năm. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đó, việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với vai trò của mình, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tạo điều kiện để bổ sung những HLV xuất sắc cho các bộ môn, xây dựng ban huấn luyện có chiều sâu, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển mới hiện nay. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ HLV được thực hiện thường xuyên. Căn cứ tình hình thực tế, trung tâm kiến nghị với ngành và tỉnh có cơ chế khen thưởng, đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với sự đóng góp của các HLV, tạo điều kiện để các VĐV đỉnh cao, có nhiều đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà được chuyển sang công tác huấn luyện, qua đó tạo ra sự kế thừa ổn định lâu dài và phát triển cho các bộ môn.

Khánh Hưng