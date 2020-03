Thủng lưới ở phút bù giờ, Thanh Hóa thất bại trước TP Hồ Chí Minh

Tạo ra thế trận, lối chơi tốt trước chủ nhà TP Hồ Chí Minh trong cả trận đấu nhưng sự thiếu may mắn và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đã khiến Thanh Hóa phải nhận thất bại 0-1 ở phút bù giờ cuối cùng.

Thanh Hóa (áo vàng) đã chơi ngang sức, ngang tài với chủ nhà TP Hồ Chí Minh

Thanh Hóa tới làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 2 LS V.League 2020 chiều nay (15-3) với 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với vòng đấu trước khi đội trưởng Hoàng Đình Tùng thay thế Lê Văn Thắng trên hàng công. Tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp do chấn thương. Trong khi đó, đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh thiếu vắng ngòi nổ Trần Phi Sơn cũng với lý do chấn thương. Ngoài ra, các mũi nhọn quan trọng của đội chủ sân Thống Nhất như Nguyễn Công Phượng, Amido Balde, Võ Huy Toàn vẫn góp mặt trên hàng công. Thủ môn Bùi Tiến Dũng ngồi ghế dự bị cho người bắt chính Nguyễn Thanh Thắng (hai cựu thủ môn của Thanh Hóa).

Đội hình ra sân của Thanh Hóa

Được đánh giá cao hơn nên việc TP Hồ Chí Minh đã sớm tạo ra thế trận tấn công áp đảo ngay từ những phút đầu trận đấu. Sầm Ngọc Đức là người đã tung ra cú sút đầu tiên cho đội chủ nhà nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Diệp đã bắt gọn bóng.

Sự thận trọng với lối chơi thiên về phòng thủ là những gì mà các cầu thủ Thanh Hóa đã thể hiện để đáp lại lối chơi tấn công của TP Hồ Chí Minh. Sự chặt chẽ trong khâu phòng thủ đã được đội khách tạo ra, gây nhiều khó khăn cho hàng tấn công của đội chủ nhà.

Công Phượng (áo đỏ) chơi xông xáo trên hàng công của TP Hồ Chí Minh

Thanh Hóa chủ yếu tập trung chống đỡ các pha tấn công của đối phương và chờ cơ hội phản công. Sau nhiều nỗ lực, đến phút thứ 19, đội khách mới tạo ra được 2 pha dứt điểm cận thành, lần lượt của Hoàng Đình Tùng và Loius Epassi. Sau những tình huống dứt điểm trên, đội khách đã chơi tốt hơn, đá đôi công sòng phẳng với TP Hồ Chí Minh.

Các mũi nhọn Công Phượng, Balde, Huy Toàn chơi khá năng nổ nhưng rất khó khăn để có thể vượt qua được hàng thủ của Thanh Hóa. Trung vệ Louis Epassi là chốt chặn rất quan trọng trong hàng thủ của Thanh Hóa. Tuy nhiên, trung vệ này đã bị chấn thương và sớm phải rời sân ở phút 35 nhường chỗ cho Minh Tùng. Đây là tổn thất lớn đối với đội khách.

Trung vệ Epassi bị chấn thương và sớm rời sân

Những phút cuối hiệp 1, thay vì những pha tấn công hay, tình huống dứt điểm đẹp là các pha tranh chấp tay đôi, những pha va chạm mạnh, quyết liệt của cầu thủ hai đội. Tỷ số hòa 0-0 là kết quả hợp lý sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, TP Hồ Chí Minh tung tiền đạo Alex Lima vào sân và cầu thủ người Brazil đã ngay lập tức để lại dấu ấn với cú sút cận thành ở phút 54 nhưng thủ thành Thanh Diệp đã cản phá xuất sắc. Thanh Hóa đáp trả với pha đánh đầu đập cột dọc rất đáng tiếc 1 phút sau đó. Tiếp đến là pha ra chân cận thành của Hoàng Vũ Samson nhưng thủ môn Thanh Thắng đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Hoàng Vũ Samson chơi đầy nỗ lực và có 1 cơ hội ghi bàn

Thế trận đôi công được hai đội tạo ra hấp dẫn hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Đình Tùng và Alex Lima là những cái tên đáng chú ý nhất ở trước khung thành của hai đội. Trong khi đó các chân sút được kỳ vọng như Grace Tanda bên phía Thanh Hóa và Balde bên phía TP Hồ Chí Minh lại khá mờ nhạt. Công Phượng cũng không thể hiện được nhiều khi bị hàng thủ đội khách chăm sóc rất kỹ.

Quyết tâm giành chiến thắng đã được HLV Fabio Lopez thể hiện khi quyết định tung Lê Văn Thắng và Phạm Văn Hội vào sân để tăng cường hàng công. Thế trận giằng co đã được hai đội duy trì nhưng Thanh Hóa là đội tấn công tốt hơn, khiến hàng thủ của TP Hồ Chí Minh phải lúng túng. Đình Tùng tung ra cú sút xa khiến thủ thành Thanh Thắng phải vất vả cứu thua.

Tanda (áo vàng) đã chơi khá thất vọng

Việc bỏ lỡ những cơ hội và sự thiếu may mắn đã khiến Thanh Hóa phải nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng khi Xuân Nam đánh đầu ghi bàn cho TP Hồ Chí Minh.

HLV Fabio Lopez vẫn chưa có được điểm số nào với Thanh Hóa

Như vậy, Thanh Hóa đã để thua cả hai trận đấu đầu tiên của mùa giải V.League 2020, một sự khởi đầu đầy khó khăn và chông gai với đoàn quân của HLV Fabio Lopez và các cầu thủ.

Mạnh Cường