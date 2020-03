Thực hiện nghiêm việc thi đấu không có khán giả, tích cực phòng chống dịch Covid-19 ở vòng 1 V.League 2020

Từ ngày 6 đến 8-3, vòng đấu khai mạc giải vô địch bóng đá quốc gia LS V.League 2020 sẽ diễn ra với 7 trận đấu.

Bên cạnh trận đấu khai mạc giữa ĐKVĐ Hà Nội và DNH Nam Định (vào ngày 7-3), trên 6 sân đấu còn lại đều tổ chức các trận đấu, trong đó chú trọng tăng cường phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc tổ chức các trận đấu không có khán giả.

Các thành phần được đến tham dự trận đấu bao gồm: Lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, Ban điều hành giải, nhà tài trợ.

Các thành viên tham gia trận đấu bao gồm: Ban tổ chức trận đấu; thành viên 2 CLB tham dự trận đấu (lãnh đạo, quan chức, ban huấn luyện, cầu thủ); cán bộ, nhân viên và các lực lượng phục vụ trực tiếp trên sân; phóng viên, báo chí, truyền thông.

Ban tổ chức các trận đấu triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của quy chế, điều lệ, các hướng dẫn của BĐH Giải về vấn đề kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn. Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh tại các khu vực cổng, lối vào sân vận động, lập hàng rào an ninh bảo vệ từ vòng ngoài, không để khán giả vào sân.

Ngoài ra, có biện pháp, ngăn ngừa tình trạng khán giả tập trung, trèo lên các sân thượng, nóc nhà cao tầng khu vực xung quanh sân vận động để theo dõi trận đấu hoặc leo trèo vượt tường, rào để vào sân trái quy định gây mất an ninh, an toàn.

Ban tổ chức các sân đều phải thực hiện các phương án tốt nhất tình hình sức khỏe thành viên các CLB tham gia thi đấu. Đội ngũ y tế được sẵn sàng và tăng cường hơn so với bình thường. Ban điều hành giải đã đề nghị ban tổ chức các sân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức thành công vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Lịch thi đấu vòng 1 LS V.League 2020:

Ngày 6-3:

17h00: Hoàng Anh Gia Lai – Than Quảng Ninh

17h00: Quảng Nam – TP Hồ Chí Minh

Ngày 7-3:

19h00: Hà Nội – DNH Nam Định

Ngày 8-3:

15h00: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel

17h00: Thanh Hóa – Hải Phòng

17h00: Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng

19h00: Sài Gòn – Sông Lam Nghệ An

