Thanh Hóa không thể thắng Sông Lam Nghệ An trong loạt trận giao hữu

Tái đấu với người láng giềng Sông Lam Nghệ An trong trận đấu tập huấn trên sân nhà chiều nay (5-2), CLB Thanh Hóa đã chơi có phần lép vế và chỉ giành được kết quả hòa 0-0.

Thanh Hóa (áo đỏ) không thể thắng được người láng giềng Sông Lam Nghệ An (áo vàng) trong 3 lần gặp nhau trước mùa giải mới

Do cả giải vô địch quốc gia V.League và Cúp quốc gia đều phải lùi lịch thi đấu nên CLB Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã gặp lại nhau trong trận đấu tập huấn vào chiều nay (5-2). Đây tiếp tục là những thử nghiệm về mặt nhân sự, lối chơi của hai nhà cầm quân Fabio Lopez và Ngô Quang Trường.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) chơi lấn lướt trong hiệp 1

Trong đội hình xuất phát ở hiệp 1, HLV Fabio Lopez đã bố trí theo chiến thuật 4-3-2-1. Cặp trung vệ là Louis Epassi – Văn Đại, hai hậu vệ biên là Xuân Cường – Hoàng Dương. Hàng tiền vệ là ngoại binh Josip Balic, Ngọc Nam và Thành Long. Chân sút thử việc Grace Tanda chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ bên cánh trái của Nguyễn Trọng Hùng và bên phải của Hoàng Vũ Samson. Ngoại binh thử việc Diogo Pereira (người Brazil) không còn xuất hiện trong thành phần thi đấu của Thanh Hóa trận này.

Trong khi đó, bên phía Sông Lam Nghệ An, HLV Ngô Quang Trường tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và thử việc ngoại binh, ngoại trừ chân sút Ohala, cầu thủ đã gắn bó với đội bóng xứ Nghệ những mùa giải gần đây.

Hoàng Vũ Samson đã thể hiện được kinh nghiệm, khả năng chuyên môn nhưng vẫn cần đối tác chất lượng trên hàng công

Thế trận trên sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1 chủ yếu thuộc về đội khách. Sự vượt trội ở tuyến giữa đã giúp Sông Lam Nghệ An có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn.

Grace Tanda (áo đỏ) nhận được sự “chăm sóc” khá kỹ của hàng thủ Sông Lam Nghệ An

Trong khi đó, lối chơi mà nhà cầm quân người Italia áp dụng cho Thanh Hóa ở trận này là sự kỷ luật, chặt chẽ trong phòng thủ và tạo đột biến trong tấn công. Nếu như hàng thủ với thủ lĩnh Louis Epassi chơi khá tốt, nhất là khâu chống bóng bổng, thì hàng công chưa thực sự hiệu quả. Samson chơi khá tròn vai với nhiệm vụ kiến tạo cho Grace Tanda. Tiền đạo người Thụy Điển cũng đã có vài pha không chiến và 1 cú sút về khung thành Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ này cần thêm thời gian để thích nghi với các đồng đội dù đã phần nào thể hiện được khả năng của mình trong trận đấu đầu tiên được chơi cho Thanh Hóa.

Tuyển thủ Nguyễn Trọng Hùng chỉ chơi khoảng 1 nửa thời gian hiệp 1 nhưng không để lại nhiều dấu ấn và sớm bị thay thế bằng Lê Văn Thắng. Được biết, tiền vệ mang áo số 20 này vẫn đang trong chế độ luyện tập hồi phục thể lực và bắt nhịp với chuyên môn với HLV mới sau thời gian dài làm nhiệm vụ quốc gia.

Thanh Hóa (áo đỏ) chơi tốt hơn trong hiệp 2

Sau hiệp 1 hòa 0-0, cả Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An có nhiều sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 và đây đều là những thử nghiệm của hai đội. Yên tâm với phong độ của Louis Epassi, HLV Fabio Lopez đã thay thế bằng trung vệ trẻ Hữu Lâm. Ưu thế trên sân vẫn thuộc về Sông Lam Nghệ An dù đội khách cũng có khá nhiều sự thay đổi. Thậm chí, bóng đã dội xà ngang khung thành của Thanh Hóa ngay đầu hiệp 2. Đội chủ nhà còn vài lần may mắn thoát khỏi những bàn thua.

Hoàng Vũ Samson (áo đỏ) chơi khá xông xáo, nỗ lực trong hiệp 2

Tiền đạo Grace Tanda chơi khá xông xáo và nỗ lực, nhận được khá nhiều các pha kiến tạo bóng bổng của các đồng đội nhưng Sông Lam Nghệ An cũng đã bố trí trung vệ ngoại với chiều cao gần 2m nên đã khắc chế được ý đồ chiến thuật của Thanh Hóa. Tiền đạo người Thụy Điển có 1 pha làm tường, kiến tạo rất đẹp để Lê Văn Thắng dứt điểm nhưng đội phó của Thanh Hóa đã sút bóng lên trời khá đáng tiếc.

Lối chơi tấn công của đội chủ nhà khởi sắc hơn trong những phút cuối trận nhưng không có thêm bàn thắng. Khâu dứt điểm của các chân sút cả ngoại lẫn nội của Thanh Hóa vẫn chưa được cải thiện dù đây đã là trận giao hữu thứ 5 của họ.

HL Fabio Lopez và trợ lý Orofino Salvatore còn khá nhiều việc phải làm trước khi mùa giải khai mạc

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Như vậy, sau 3 lần gặp nhau trong loạt trận giao hữu, Thanh Hóa chỉ có 2 trận hòa và 1 trận thua trước Sông Lam Nghệ An. Hai đội sẽ chạm trán nhau tại vòng đấu thứ 4 V.League 2020 trên sân Thanh Hóa.

HLV Fabio Lopez và các học trò sẽ tiếp tục có trận đấu tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới vào chiều ngày 14-2 trên sân nhà, đối thủ sẽ là Dược Nam Hà Nam Định. Trong trận đấu giao hữu trước đó, Thanh Hóa đã thắng Dược Nam Hà Nam Định 1-0 ngay trên sân Thiên Trường nhờ bàn thắng duy nhất của Josip Balic.

Mạnh Cường