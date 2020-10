Thanh Hoá giành HCV đầu tiên tại giải vô địch Judo toàn quốc năm 2020

Khởi tranh từ ngày 4-10, giải vô địch Judo toàn quốc năm nay đã diễn ra sôi nổi với những đổi mới đặc biệt.

VĐV Hoàng Thị Tình mang về HCV đầu tiên cho Judo Thanh Hoá.

Với sự tham gia của 24 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước, giải vô địch Judo toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại Bình Dương từ ngày 1 đến 9-10. Hơn 200 VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 25 nội dung đối kháng và quyền thuật.

Ngày 7-10, ở ngày thi đấu thứ 4, VĐV Hoàng Thị Tình của Thanh Hóa đã xuất sắc giành được HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng cá nhân hạng cân dưới 48 kg nữ. Trong hai ngày thi đấu tiếp theo, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu ở các nội dung còn lại với mục tiêu giành thêm những huy chương cho tỉnh nhà.

Năm nay, giải đấu có sự thay đổi đặc biệt với việc có đầy đủ 5 bài quyền (kata) ở nội dung quyền thuật, bao gồm: Nage no Kata (bài quyền về các đòn quật ngã), Katame no Kata (bài quyền về các kỹ thuật đè, khóa, siết của địa chiến), Kime no Kata (bài quyền về tự vệ), Kodokan Goshin Jutsu (bài quyền về tự vệ hiện đại), Ju no Kata (bài quyền về sự nhu hòa, uyển chuyển).

Việc đưa 5 bài quyền nói trên vào nội dung thi đấu được đánh giá là sự chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm sau. Những kỳ SEA Games trước đây, nếu có nội dung quyền thì Việt Nam chỉ thi đấu 2 bài là Nage no Kata và Ju no Kata.

Giải vô địch Judo toàn quốc là giải đấu quốc nội quan trọng, có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều VĐV đẳng cấp quốc gia, là cơ hội, điều kiện tốt để các VĐV thi đấu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 9-10.

Hoàng Sơn