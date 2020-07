Tài năng trẻ Phạm Thị Vân lập kỷ lục giành 7 HCV tại giải bơi trẻ vô địch quốc gia 2020

Tài năng trẻ Phạm Thị Vân đã lập kỷ lục giành 7 HCV, giúp đoàn Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại giải bơi trẻ vô địch quốc gia năm 2020.

VĐV Phạm Thị Vân giành 7 HCV cho đoàn Thanh Hóa tại giải.

Giải vô địch bơi trẻ quốc gia tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 15 đến 20-7 với sự tham gia của gần 300 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu ở các nội dung, cự ly bơi, tranh 127 bộ huy chương. Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 11 VĐV, trong đó phần lớn là các VĐV năng khiểu mới được đôn lên, đáng chú ý, VĐV Phạm Thị Vân chuyển từ nhóm tuổi 14-15 lên thi đấu ở nhóm tuổi 16-18.

Tài năng trẻ Phạm Thị Vân của Thanh Hóa đã tạo ra một cú sốc tại giải khi một mình giành 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đây là một kỷ lục về số lượng huy chương vàng mà một VĐV của bộ môn bơi Thanh Hóa giành được tại giải trẻ vô địch quốc gia. Nữ VĐV quê gốc Ngọc Lặc này đã thể hiện được tài năng, phẩm chất của mình dù được đôn lên thi đấu ở lứa tuổi 16-18 với nhiều đối thủ sừng sỏ của các đơn vị mạnh khác như Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh…

7 tấm HCV mà Phạm Thị Vân giành được là ở các nội dung: 50m bơi ếch, 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 50m bơi ngửa, 100m bơi ngửa, 200m bơi ngửa, 50m bơi bướm. Nữ VĐV này giành thêm 1 HCB ở nội dung 200m bơi tự do và 1 HCĐ ở nội dung 200m bơi hỗn hợp. Đoàn Thanh Hóa cũng kết thúc giải với vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Tài năng trẻ Phạm Thị Vân là niềm tự hào của bơi lội Thanh Hóa, xứng đáng là tuyển thủ của đội tuyển bơi quốc gia.

Thành tích của Phạm Thị Vân được xem là một kỳ tích đầy ấn tượng mà trước đây chưa có VĐV nào của Thanh Hóa giành được tại giải trẻ vô địch quốc gia. Nữ VĐV bơi số 1 xứ Thanh này tiếp tục khẳng định tài năng, sự tiến bộ của mình qua từng giải đấu. Trước đó, vào tháng 6-2020, Phạm Thị Vân giành 6 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục quốc gia lứa tuổi 14-15 tại giải vô địch bơi - lặn các nhóm tuổi quốc gia năm 2020. Với tài năng và thành tích đã đạt được, Phạm Thị Vân hiện đang là thành viên quan trọng của đội tuyển bơi lội quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2020 và hướng tới SEA Games 31 – năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Mạnh Cường