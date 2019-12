Số lượng golfer đăng ký “khủng”, Bamboo Airways 18 Tournament sẽ kéo dài đến 10 ngày thi đấu

Nhằm tạo điều kiện cho mỗi golfer có thể đăng ký tham gia nhiều buổi thi đấu, Ban tổ chức đã chính thức thông báo kéo dài giải đấu lên đến 10 ngày (từ 25/11 – 4/12) thay vì 7 ngày như dự tính ban đầu.

Golfer Trần Huy Cương giành giải thưởng trị giá 10 tỷ đồng với cú HIO ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Ngày 25/11, giải golf Bamboo Airways 18 Tournament được tổ chức bởi FLC Biscom và Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khởi tranh tại sân FLC Golf Links Sam Son (Thanh Hóa).

Chỉ ít phút ngay sau khi xuất phát, golfer Trần Huy Cương đã ghi dấu ấn với cú Hole in One hố 11 từ khoảng cách 161 yards, trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 10 tỷ đồng bao gồm 04 chiếc xe Mercedes C200, 500 triệu tiền mặt từ nhà tài trợ Sen Vàng, Voucher khám chữa bệnh trị giá 200 triệu đồng từ Bệnh viện Hà Thành, vé máy bay 01 năm các chặng nội địa do Hãng hàng không Bamboo Airways khai thác, 01 bộ gậy của Nason Golf...

Theo thông tin từ BTC, gần 300 golfers đã tham gia thi đấu trong ngày đầu tiên của giải. Đặc biệt, với hiệu ứng từ chiến thắng của golfer Trần Huy Cương, số lượng golfer đăng ký chinh phục giải thưởng Hole in One được đặt tại các hố 3, 7, 16 của sân golf FLC Golf Links Sam Son ngày càng tăng và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của giải golf mừng sinh nhật 18 tuổi Tập đoàn FLC.

Nhằm tạo điều kiện cho mỗi golfer có thể đăng ký tham gia nhiều buổi thi đấu, Ban tổ chức đã chính thức thông báo kéo dài giải đấu lên đến 10 ngày (từ 25/11 – 4/12) thay vì 7 ngày như dự tính ban đầu.

Ông Đỗ Việt Hùng, TGĐ FLC Biscom, trưởng BTC giải trao giấy chứng nhận Hole in One cho golfer Trần Huy Cương.

Cùng với giải Hole in One của golfer Trần Huy Cương, trong tối ngày 25/11, giải golf Bamboo Airways 18 Tournament đã vinh danh 9 golfer xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng A, B, C và 6 giải Kỹ thuật.

Các golfer đạt giải Best Net tại ngày thi đấu đầu tiên.

Riêng với giải Best Gross, để tạo sự công bằng cho các golfer có số buổi thi đấu khác nhau, kết quả sẽ được tính theo điểm ngày thi đấu đầu tiên của mỗi golfer.

Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Best Gross hiện tại đang thuộc về golfer Yang Zhi Kia với vòng đấu 72 gậy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu khởi tranh giải và kết quả Even Par chưa phải là kỷ lục thấp nhất mà một golfer nghiệp dư có được tại sân FLC Golf Links Sam Son. Do đó, các golfer vẫn còn nhiều cơ hội để chinh phục chiếc cúp Best Gross danh giá tại giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với Tập đoàn FLC.

Kết quả các bảng sau ngày thi đấu đầu tiên.