Dấu giày trên sân cỏ:

“Người cận vệ” của thành Roma

Daniele De Rossi – một biểu tượng của AS Roma.

Anh là nhà vô địch U-21 châu Âu năm 2004, là nhà vô địch thế giới 2 năm sau đó ở tuổi 23. Mang tố chất thủ lĩnh bẩm sinh, ở tuổi 22, anh đã được HLV Marcello Lippi trao cho chiếc băng đội trưởng trong một trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Italia và Iceland.

Về chuyên môn, trong gần 2 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, anh luôn là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới.

Về tầm ảnh hưởng, anh là huyền thoại, một biểu tượng của “bầy Sói” AS Roma.

Anh là Daniele De Rossi – người thậm chí còn được đánh giá cao hơn “Hoàng tử thành Roma” Francesco Totti về sự tận tụy, đức hy sinh cho không chỉ AS Roma mà cả đội tuyển quốc gia.

Tại AS Roma, De Rossi không chỉ là người đồng đội mà còn là cộng sự tận tụy, trách nhiệm, san sẻ với đội trưởng vĩ đại Francesco Totti trong vai trò lãnh đạo đội bóng; “đứng mũi chịu sào” trước những sóng gió và đưa “con tàu” AS Roma cập bến vinh quang với 1 Scudetto, 2 Coppa Italia.

Với tài năng của mình, De Rossi nhận được lời mời gọi từ vô số các CLB danh tiếng trên thế giới. Nhưng cầu thủ sinh ra tại mảnh đất thấm đẫm huyền thoại về niềm kiêu hãnh của những võ sĩ giác đấu chỉ lựa chọn một và duy nhất, đó là chiến đấu cùng “bầy Sói” trong sắc áo bã trầu - dù tại đây anh luôn đứng sau cái bóng vĩ đại của Francesco Totti – ngay cả khi Totti đã giải nghệ, trao lại băng đội trưởng cho anh.

Ngày De Rossi giã từ sân cỏ, một đoạn clip do đồng đội của anh chia sẻ còn đọng lại mãi trong ký ức của các “Romanista”: De Rossi đi quanh các cầu thủ, hô to và nhận lại sự hưởng ứng từ đồng đội: “Chúng ta chạy vì cái gì? Roma! Chúng ta chiến đấu vì cái gì? Roma! Chúng ta sẵn sàng chết vì cái gì? Roma! Tiến lên Roma!” – khoảnh khắc khắc họa tinh thần chiến binh và cống hiến bền bỉ của De Rossi đối với AS Roma, tất cả vì AS Roma.

Điều đó nói lên vì sao sau khi Francesco Totti từ giã sự nghiệp, De Rossi chứ không phải bất kỳ ai khác là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng, tiếp tục thắp lên ngọn lửa kiêu hãnh của AS Roma, dù khi nói về điều này, De Rossi rất mực khiêm nhường: “Viễn cảnh tôi sẽ nhận băng đội trưởng khi Francesco giải nghệ không hề vui đối với cả tôi lẫn người hâm mộ. Sẽ chẳng ai ăn mừng cái ngày mà De Rossi trở thành đội trưởng. Trái lại, tất cả chúng tôi đều sẽ rất buồn bởi đó là ngày cầu thủ hay nhất lịch sử Roma treo giày. Thực tế thì bạn chẳng cần một chiếc băng trên tay để cảm thấy hạnh phúc. Với tôi, việc được các đồng đội xem như một người bạn và là biểu tượng trong mắt người hâm mộ đã là quá viên mãn”.

Với đội tuyển quốc gia, De Rossi là gạch nối giữa 2 giai đoạn đầy thăng trầm của bóng đá Italia. Ngày 4-9-2004, ở tuổi 21, De Rossi trắng trẻo và thư sinh có lần đầu tiên khoác áo Thiên thanh trong trận gặp đội tuyển Na Uy tại vòng loại World Cup 2006 và ghi bàn. Huyền thoại Paolo Maldini trìu mến chúc mừng anh.

12 năm sau, De Rossi để râu quai nón với những hình xăm kín tay, là đội trưởng đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2016. Không còn những Paolo Maldini, Cannavaro hay Del Piero bên cạnh nữa. Lúc này De Rossi cùng với Gianluigi Buffon, Chiellini là những “cận vệ” cuối cùng trong đội hình Italia vô địch thế giới năm 2006, chịu trách nhiệm dẫn dắt một thế hệ trẻ với những Marco Verratti, Federico Bernardeschi, Antonio Candreva...

Cũng từ Euro 2016, những năm tháng tươi đẹp của De Rossi cùng đội tuyển quốc gia qua đi. Sau thất bại cay đắng trước Thụy Điển ở trận play-off Word Cup 2018, De Rossi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Thiên thanh, để lại không ít nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. “Người cận vệ già” không đủ sức kéo một con tàu khỏi đắm.

Vincent Thomas Lombardi – một trong những HLV vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, có nói: Một người có thể trở nên vĩ đại như anh ta muốn. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân, có được lòng dũng cảm, sự cương quyết, sự cống hiến, một tinh thần thích cạnh tranh và bạn sẵn sàng hy sinh những điều nhỏ bé của cuộc sống, sẵn sàng trả giá cho những thứ xứng đáng thì bạn hoàn toàn có thể làm được. Điều đó thật đúng với De Rossi!

Hôm nay De Rossi bước sang tuổi 38 và người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi về anh - người “cận vệ” cương trực, một thủ lĩnh can trường của thành Roma, tấm gương giản dị mà cao đẹp về lòng trung thành.

Nguyên Phong