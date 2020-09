Không bắt buộc các CLB tham gia giải LS V.League 2020 xét nghiệm COVID-19

Các đội bóng sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 đối với các CLB, đội bóng trước khi trở lại tham gia giải là nội dung chính trong công văn mới nhất (ngày 15-9) của Ban điều hành các giải bóng đá quốc gia 2020 gửi các CLB và Ban tổ chức các sân tại giải vô địch quốc gia LS V.League 2020.

Ban tổ chức sân Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp, bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi giải LS V.League trở lại

Theo đó, thực hiện thông báo số số 326/TB-VPCP ngày 13-9-2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc xét nghiệm trước khi tham dự các trận đấu đối với các CLB, đội bóng tham gia giải vô địch quốc gia LS V.League, giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia là không bắt buộc.

Tuy nhiên, Ban điều hành các giải bóng đá quốc gia cũng yêu cầu các CLB, Ban tổ chức các sân không được chủ quan, chủ động cân nhắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để có kế hoạch bảo vệ, kiểm tra sức khỏe, bảo đảm tốt công tác y tế tại chỗ, công tác phòng, chống dịch cho các thành viên CLB, đội bóng một cách phù hợp nhất.

Các CLB, ban tổ chức các sân tiếp tục phối hợp với chính quyền sở tại, nhất là Sở Y tế để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức các trận đấu theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố và của Ban điều hành giải.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều ngày 15-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có công văn số 3117/SVHTTDL-QLTDTT gửi đồng ý tổ chức các trận đấu của CLB bóng đá Thanh Hóa tại Giải vô địch quốc gia LS V.League 2020 trên sân vận động tỉnh.

Khán giả sẽ được vào sân theo dõi trận đấu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ 12, giai đoạn 1 LS V.League 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu CLB bóng đá Thanh Hóa, ban tổ chức sân căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hướng dẫn của Ban điều hành giải, chủ động bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe cho các thành viên CLB Thanh Hóa. Ban tổ chức sân Thanh Hóa xây dựng phương án bán vé cho khán giả vào xem, cổ vũ một cách phù hợp với tình hình thực tế nhất.

CLB bóng đá Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống COVID-19 cho tất cả các lực lượng trên sân vận động tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12527/UBND-VX ngày 10-9-2020 và quy định của ngành Y tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND TP. Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tổ chức tốt các trận đấu trên sân nhà theo quy định.

Như vậy, ở vòng đấu thứ 12 vào ngày 26-9 tới, khán giả sẽ được vào sân theo dõi cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thanh Hóa gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Theo Ban tổ chức sân Thanh Hóa, khán giả vào sân sẽ kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang. Số lượng vé bán ra sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban điều hành giải, UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong trường hợp cần phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 theo chỉ đạo, CLB Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho phương án này.

Mạnh Cường