Kết thúc vòng 1 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2020: Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa xếp cuối bảng B

Thất bại trong 2 trận đấu cuối cùng, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã kết thúc vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020 với thành tích toàn thua cả 4 trận và xếp cuối cùng bảng B.

Thanh Hóa (áo cam) thua cả 4 trận và xếp cuối bảng B. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sau 2 trận đấu đầu tiên cùng thua với tỷ số 0-3 trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Than Quảng Ninh, Thanh Hóa bước vào lượt trận thứ 3 gặp đương kim á quân Ngân hàng Công thương. Trước đối thủ có đẳng cấp, kinh nghiệm và lực lượng hoàn toàn vượt trội, các nữ cầu thủ Thanh Hóa hầu như chỉ tập trung chống đỡ các pha tấn công dồn dập, biến hóa của đối phương. Thế trận 1 chiều đã được Ngân hàng Công thương tạo ra trong suốt 3 séc đấu. Nhà đương kim á quân đã không quá khó khăn để giành chiến thắng chóng vánh, dễ dàng trước Thanh Hóa. Tỷ số chung cuộc 3-0 nghiêng về Ngân hàng Công thương là kết quả đã được dự báo từ trước.

Ngân hàng Công thương (áo xanh) thắng Thanh Hóa (áo cam) 3-0. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Bước vào loạt trận thứ 4, trận đấu cuối cùng của vòng 1, Thanh Hóa gặp VTV Bình điền Long An. Đội bóng phía nam dù vừa trải qua quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng vẫn cho thấy sự áp đảo của mình ngay từ séc đấu đầu tiên. Các nữ cầu thủ Thanh Hóa cũng chơi đầy cố gắng song vẫn không thể khỏa lấp sự non kém cả về chuyên môn, trận mạc. Hơn nữa, đội bóng xứ Thanh vẫn không thể khắc phục được những lỗi về bắt bước 1, chuyền 2 không hiệu quả. Hàng thủ mỏng và chưa có sự phối hợp tốt. Các pha triển khai tấn công còn thiếu sự sáng tạo, dễ bị đối phương bắt bài, bao chắn thành công. Tỷ số 3-0 nghiêng về VTV Bình Điền Long An là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Thanh Hóa (áo xanh) thua VTV Bình Điền Long An (áo vàng) 0-3. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Như vậy, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã thua cả 4 trận ở vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020, xếp vị trí cuối cùng bảng B. Điều đáng nói là đội bóng xứ Thanh đều thua 0-3 trước 4 đối thủ trong bảng là Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương và VTV Bình Điền Long An.

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn trụ hạng thành công

Ở vòng 2, theo điều lệ giải, sẽ có sự hoán đổi 2 đội từ bảng A sang bảng B và từ bảng B sang bảng A. Các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng. 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng đấu sẽ lọt vào chung kết xếp hạng để tìm ra nhà vô địch. Hai đội xếp cuối mỗi bảng sẽ phải thi đấu chung kết ngược để tìm ra đội xuống hạng.

Kết quả toàn thua ở vòng 1 sẽ khiến Thanh Hóa phải nỗ lực rất lớn ở vòng 2 nếu muốn trụ lại với giải vô địch quốc gia năm sau. Nguy cơ phải thi đấu chung kết ngược với đội bóng xứ Thanh là khá cao. Năm 2019, Thanh Hóa phải nhờ tới trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mikado Thái Bình trong trận play-off mới trụ hạng thành công.

Vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas năm 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới. Các đội hoàn toàn có thể bổ sung, thay thế cầu thủ trước khi vòng 2 khời tranh.

Mạnh Cường