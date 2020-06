Hòa Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa có điểm số đầu tiên ở V.League 2020

Thanh Hóa đã chơi đầy nỗ lực nhưng cũng chỉ có được trận hòa với đối thủ Sông Lam Nghệ An trong trận derby Bắc Trung Bộ ở vòng 4 LS V.League 2020 chiều nay (12-6). Đội bóng xứ Thanh đã có 1 điểm đầu tiên ở mùa giải này.

Thanh Hóa (áo vàng) và Sông Lam Nghệ An đã bất phân thắng bại

Thanh Hóa có 1 số thay đổi trong đội hình xuất phát so với những trận đấu trước với sự xuất hiện của Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng ở hàng thủ. Cặp Hoàng Vũ Samson – Gassissou chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Khán giả CĐV đã tới sân Thanh Hóa để cổ vũ cho đội nhà

Dù nhập cuộc với quyết tâm cao để tận dụng ưu thế sân nhà nhưng Thanh Hóa đã vấp phải lối đá áp sát khá rát của Sông Lam Nghệ An, Chính vì vậy, tham vọng đánh phủ đầu của đội chủ nhà sớm bị hàng thủ đội khách hóa giải. Thậm chí các học trò của HLV Ngô Quang Trường còn phần nào nhỉnh hơn ở khu trung tuyến trong khoảng 10 phút đầu.

Hai đội đã tạo ra thế trận khá tẻ nhạt trong hiệp 1

Thế trận diễn ra giằng co với các pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Thay vì những pha tấn công đẹp mắt, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã tạo ra lối chơi khá tẻ nhạt khi có rất ít các pha tấn công thực sự đẹp mắt, nguy hiểm để có thể dẫn đến bàn thắng. Trận đấu đã liên tục bị “cắt vụn” bởi các pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội khiến trọng tài liên tục phải cắt còi.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha đánh đầu cận thành của Hoàng Vũ Samson ở gần cuối hiệp 1 nhưng thủ môn đội khách đã cứu thua. Đội khách Sông Lam Nghệ An cũng tổ chức được một số pha tấn công hãm thành nhưng thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Ngòi nổ Phan Văn Đức đã bị hàng thủ Thanh Hóa “chăm sóc” rất kỹ nên hầu như không có pha dứt điểm nào đáng kể. 0-0 là kết quả phản ánh đúng cục diện khá tẻ nhạt của hiệp 1.

Pha đánh đầu dứt điểm suýt thành bàn của Hoàng Vũ Samson trong hiệp 1

Thanh Hóa đã chủ động tăng tốc ngay từ đầu hiệp 2 song hiệu quả trong tấn công lại là điều mà các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chưa làm được. Chân sút Hoàng Vũ Samson luôn bị kèm cặp khá chặt, còn tân binh Gassissou vẫn khá đơn độc ở phía trên. Đội chủ nhà vẫn chưa có được những đường chuyền chính xác cho các tiền đạo dứt điểm.

HLV Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa đã liên tục có sự thay đổi nhân sự khi lần lượt tung Nguyễn Trọng Hùng, Lê Ngọc Nam vào sân nhằm tạo ra đột biến. Đội chủ nhà đã chơi tốt hơn so với hiệp 1 song vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chắc chắc, kỳ luật của Sông Lam Nghệ An.

Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn trước một Sông Lam Nghệ An khá chắc chắn, chặt chẽ

Thế trận trên sân hầu như không có mấy đổi khác so với hiệp đấu đầu tiên. Thanh Hóa cố gắng tấn công còn Sông Lam Nghệ An chơi chặt chẽ, cẩn trọng trong phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Hoàng Đình Tùng được tung vào sân ở cuối hiệp 2 với hy vọng tạo ra đột biến. Đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực trong những phút cuối, trong khi đó, Sông Lam Nghệ An lộ rõ ý đồ giành 1 điểm nên hầu như chỉ tập trung phòng thủ trong những phút cuối.

Tiền đạo Gassissou của Thanh Hóa khá đơn độc trên hàng công

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, Thanh Hóa đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải này, đồng thời chấm dứt mạch trận thất bại. Dù vậy, với 1 điểm có được, Thanh Hoá vẫn xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Mạnh Cường