HLV Fabio Lopez: Gian nan con đường “phục hưng” CLB Thanh Hóa

Được dẫn dắt bởi Fabio Lopez - nhà cầm quân người Italia đã từng có kinh nghiệm cả thời còn là cầu thủ lẫn huấn luyện các đội trẻ của đất nước hình “chiếc ủng”, lại có bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA, tuy nhiên CLB Thanh Hóa vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình “phục hưng” của mình.

Mặc dù sở hữu sát thủ Hoàng Vũ Samson nhưng HLV Fabio Lopez vẫn đang vất vả với bài toán hàng công.

Ngay từ những ngày đầu tiên về dẫn dắt Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez gần như có trong tay mình một đội bóng được làm mới hoàn toàn với cuộc cách mạng về nhân sự, cả nội lẫn ngoại. Nhà cầm quân này cũng được trao quyền tuyển chọn nhân sự mới bên cạnh những mục tiêu mà CLB Thanh Hóa đã ngắm từ trước. Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng lại đội bóng mạnh mẽ hơn ở mùa giải 2020 với mục tiêu rất rõ ràng là giành thứ hạng cao. Có sự thay máu về lực lượng nhưng rõ ràng đội bóng xứ Thanh phải chấp nhận một thực tế là cần nhiều thời gian để xây dựng một lối chơi căn bản cho mùa giải 2020 khi có thầy mới, cầu thủ mới.

Nhìn cách bố trí đội hình của HLV Fabio Lopez trong chuỗi trận giao hữu, tập huấn trước mùa giải và 2 vòng đầu đầu tiên của V.League 2020 có thể thấy rằng Thanh Hóa là một đội mới hoàn toàn và dù vẫn có sự kế thừa nhưng điều này là chưa rõ ràng. Lê Văn Thắng, Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Hùng được xem là gạch nối quan trọng giữa những trụ cột cũ còn khá ít ỏi với những cầu thủ mới. Thanh Hóa gần như sẽ dựa vào hơi thở của các tân binh, nhất là chân sút Hoàng Vũ Samson, trung vệ Epassi. HLV Fabio Lopez đã tỏ rõ mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành đội bóng mang đậm chất Ý với sự chắc chắn ở khâu phòng thủ và chơi phản công sắc bén. Trên thực tế, đây cũng là là lối chơi khá phù hợp với đặc trưng của đội bóng xứ Thanh từ trước tới nay. Nhà cầm quân người Italia này cũng khẳng định nhiều lần, ông muốn Thanh Hóa phải là đội bóng có sức mạnh tập thể, vị trí nào trong đội hình cũng quan trọng và đều phải luôn chơi hết mình, cống hiến tốt nhất về chuyên môn.

Với Fabio Lopez, sự trăn trở luôn là điều mà HLV này thể hiện qua từng phút thi đấu của Thanh Hóa

Về cơ bản, Thanh Hóa đã có một hàng thủ khá yên tâm với cặp trung vệ gần như được mặc định là Văn Đại – Louis Epassi. Sự kết hợp của cặp trung vệ này được xem là sự tươi mới đầy tích cực cho Thanh Hóa. Khâu chống bóng bổng gần như đã được giải quyết và điểm yếu ở mùa giải 2019 này không còn là nỗi lo với đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, HLV Fabio Lopez lại gặp vấn đề không nhỏ ở tuyến giữa. Sự tăng cường của tiền vệ người Croatia Josip Balic và Lê Ngọc Nam dường như chưa đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ xứ Thanh. Điều này đã thể hiện rõ ở các trận đấu giao hữu cũng như 2 trận đầu V.League 2020 khi đội bóng xứ Thanh vẫn tỏ ra lép vế ở trung tuyến so với các đối thủ. Nếu như ở trận với Hải Phòng ở vòng 1, bộ ba tiền vệ Balic – Ngọc Nam – Hữu Dũng hoàn toàn mờ nhạt trước bộ đôi Martin Lò – Thế Dương thì ở trận đấu với chủ nhà TP Hồ Chí Minh, điều tương tự cũng xảy ra. Nhà cầm quân người Italia chắc hẳn sẽ vẫn còn rất đau đầu với vấn đề này ở mùa giải năm nay.

Vai trò của tiền vệ Lê Văn Thắng vẫn rất quan trọng với Thanh Hóa mùa giải năm nay

Mục tiêu xây dựng Thanh Hóa có lối chơi mang đậm chất Ý của HLV Fabio Lopez đã được khẳng định với 1 trung phong cắm trên hàng công, phía sau sẽ là sự hỗ trợ của 2 tiền đạo “hộ công”. Nếu như 2 tiền đạo hộ công khá yên tâm với đội phó Lê Văn Thắng và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson thì vị trí tiền đạo cắm với nhiệm vụ ghi bàn vẫn đang là bài toán khó với Thanh Hóa. Việc chỉ trong một thời gian ngắn phải thanh lý liên tục các tiền đạo ngoại ở vị trí này là ví dụ điểm hình. Lần lượt Cisse, Victor Mansaray và gần nhất là Grace Tanda phải sớm nói lời chia tay Thanh Hóa khi không đạt yêu cầu về chuyên môn. Việc hoán đổi ngoại binh với SHB Đà Nẵng khi đưa về tiền đạo người Pháp Nsiah Philippe cũng chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh tìm kiếm cầu thủ ngoại chất lượng cho vị trí này ở mùa giải năm nay được ví như việc “đãi cát tìm vàng”. Trong khi đó, trong đội hình Thanh Hóa chưa có tiền đạo nội nào thực sự tạo ra sự yên tâm đối với HLV Fabio Lopez. Một Đình Tùng kinh nghiệm nhưng lại vướng vấn đề tuổi tác; tiền đạo Lê Thanh Bình sau thời gian chấn thương chưa tìm lại được phong độ, chuyên môn; Nguyễn Văn Vinh đã trở lại đội bóng đã đào tạo ra cầu thủ này song vẫn chỉ được xem là phương án dự phòng. Chưa tạo ra sự ổn định trên hàng công với các vị trí chính thức vì vậy, nhà cầm quân người Italia vẫn chưa thể “táo bạo” sử dụng các cầu thủ này trong đội hình xuất phát trong những trận đầu tiên mùa giải. Trong bối cảnh đó, việc đưa Hoàng Vũ Samson lên đá trung phong cắm cũng được xem là giải pháp hợp lý khi tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng trở lại sau khi bình phục chấn thương và có thêm Phạm Văn Hội, cầu thủ trẻ được xem là “gà son” của Thanh Hóa mùa trước với khả năng gây đột biến rất tốt.

Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực tưng ngày để xây dựng lối chơi, tạo ra sự ổn định

Thanh Hóa đã thua 2 trận đấu đầu tiên ở V.League 2020 và đây được xem là bước khởi đầu đầy gian nan đối với HLV Fabio Lopez nói riêng và tham vọng phục hưng của đội bóng xứ Thanh mùa này. Mặc dù vậy, đây cũng là vấn đề rất bình thường và đều có thể xảy ra với bất cứ đội bóng nào. Điều tích cực nhất với Thanh Hóa đó chính là sự tiến bộ qua từng trận. Cả hai trận thua của Thanh Hóa đều là thiếu may mắn và có phần đáng tiếc. So với trận gặp Hải Phòng, các học trò của HLV Fabio Lopez đã chơi tốt hơn trong chuyến làm khách trên sân của TP Hồ Chí Minh và xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Bóng đá vẫn cần yếu tố may mắn và điều đó chưa tới với nhà cầm quân người Italia và các học trò nhưng sự nỗ lực là điều phải ghi nhận. Thanh Hóa vẫn đang từng ngày phải cố gắng để ổn định hơn, hoàn thiện lối chơi, các cầu thủ cũng phải hoàn thiện bản thân mình để chứng tỏ bằng chuyên môn, kết quả ở chặng đường sắp tới.

HLV Fabio Lopez vẫn lạc quan và tin tưởng các học trò của mình trước những thử thách

Thất bại ở 2 vòng đấu đầu tiên chưa phải là thảm họa với Thanh Hóa và với cá nhân HLV Fabio Lopez. Đội bóng xứ Thanh vẫn phải miệt mài “đóng cửa” luyện tập, chờ ngày V.League 2020 trở lại. Đây là khoảng thời gian “sống chậm” cần thiết với Thanh Hóa và cũng để nhà cầm quân người Italia có thêm thời gian rút kinh nghiệm để điều chỉnh, củng cố lối chơi. Sự lạc quan là điều mà các cầu thủ Thanh Hóa vẫn thể hiện trong từng buổi tập. HLV Fabio Lopez vẫn giành sự tin tưởng hoàn toàn vào các học trò. Một đội bóng gần như được xây dựng mới hoàn toàn từ băng ghế huấn luyện và lực lượng cầu thủ thật khó để đáp ứng ngay được sự kỳ vọng. HLV Fabio Lopez và các học trò luôn ý thức được những khó khăn, thử thách lớn ở mùa giải năm nay. Thanh Hóa cần nhiều hơn sự chia sẻ, đồng cảm của người hâm mộ, cổ động viên.

Mạnh Cường