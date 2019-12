Golfer Trần Huy Cương thắng giải HIO 10 tỷ đồng tại Bamboo Airways 18 Tournament

Sáng 25-11, giải golf Bamboo Airways 18 Tournament đã chính thức khởi tranh tại sân FLC Golf Links Sam Son. Với cơ cấu giải thưởng hàng trăm tỷ đồng, giải đấu thu hút gần 2.000 golferđăng kí tham dự.

Các golfer hào hứng tham gia giải Bamboo Airways 18 Tournament.

Trần Huy Cương và thành tích HIO ấn tượng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Việt Hùng, Tổng giám đốc FLC Biscom, đại diện BTC giải chia sẻ: “Nằm trong khuôn khổ sự kiện mừng sinh nhật 18 tuổi của Tập Đoàn FLC, giải đấu là món quà tri ân mà ban tổ chức muốn dành tặng các golfer đã đồng hành cùng Tập đoàn FLC cũng như Bamboo Airways và FLC Biscom trong suốt thời gian qua. Với cơ cấu giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay và công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Bamboo Airways 18 Tournament hứa hẹn mang đến cho giới mộ điệu golf Việt nhiều trải nghiệm thú vị”.

Ngay sau lễ khai mạc, ông Đỗ Việt Hùng cùng với các golfer đã phát bóng chính thức “khởi trận” Bamboo Airways 18 Tournament, giải đấu được dự báo sẽ diễn ra đầy gay cấn và hấp dẫn.

Trong ánh nắng nhẹ và nhiệt độ lý tưởng của những ngày đầu Đông, các golfer bước vào buổi thi đấu đầu tiên với tinh thần hào hứng để chinh phục giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng của giải Bamboo Airways 18 Tournament.

Chỉ ít phút ngay sau khi xuất phát, golfer Trần Huy Cương - hội viên sân FLC Golf Links Sam Son đã làm bùng nổ giải đấu bởi cú Hole in One hố 11 từ khoảng cách 161 yards.

Golfer Trần Huy Cương vui mừng khi ghi được cú HIO đầu tiên.

Với thành tích này, golfer Trần Huy Cương sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 tỷ đồng bao gồm: 04 chiếc xe Mercedes, 500 triệu tiền mặt từ nhà tài trợ Sen Vàng, voucher khám chữa bệnh trị giá 200 triệu đồng của Bệnh viện Hà Thành, vé bay 01 năm hạng Eco các chặng nội địa do Bamboo Airways khai thác, 01 bộ gậy của Nason Golf cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Bày tỏ niềm hạnh phúc lớn sau cú HIO ấn tượng, golfer Trần Huy Cương cho biết ngày 24/11/2017, anh được Chủ tịch Trịnh Văn Quyết gửi tặng một món quà ý nghĩa là thẻ hội viên sân golf FLC Golf Links Sam Son.

“Và sau đúng 2 năm, tôi đã ghi được HIO tại chính sân golf này. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quyết cũng như Ban tổ chức đã mang đến cho chúng tôi một sân chơi tuyệt vời”, golfer Trần Huy Cương chia sẻ.

Giải đấu thường niên của Bamboo Airways

Diễn ra từ ngày 25/11 – 4/12/2019, Bamboo Airways 18 Tournament được tổ chức tại FLC Golf Links Sam Son - sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng của Việt Nam.

Năm 2018, đây là nơi từng kiến tạo 02 cú Hole in One gây chấn động làng golf của golfer Nguyễn Anh Tuấn trong giải FLC Group 17th Anniversary Golf Tournament và golfer Cao Xuân Hùng tại giải Bamboo Airways Takeoff Golf Tournament. Với thành tích xuất sắc này, hai golfer may mắn đã nhận được 04 chiếc xe Mercedes/mỗi người cùng nhiều phần quà giá trị lên tới 10 tỷ đồng.

Bamboo Airways 18 Tournament sở hữu cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm: 18 xe ô tô hạng sang, vé máy bay của Hãng hàng không Bamboo Airways, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại hệ thống FLC Hotels & Resorts…

Sau khi golfer Trần Huy Cương giành được giải HIO hố 11, vẫn còn 04 xe Mercedes tại hố 3, 7, 16 và đặc biệt BTC sẽ trao giải là 01 xe Mercedes cho các giải Eagle tại hố 18 và Albatross hố 13.

Tạo nên sức hấp dẫn của giải Bamboo Airways 18 Tournament phải kể đến sự đồng hành của nhiều tài trợ, đó là những doanh nghiệp, nhãn hàng trong nước như Ngân hàng OCB – nhà tài trợ kim cương cùng Petrolimex Avitation, Haxaco, Bệnh viện Hà Thành, Sen Vàng, Nason Golf, Seilar, Beauty Smile, Budweiser, Trueskin, CFS, Balenga…

Giải thưởng hấp dẫn tại giải Bamboo Airways 18 Tournament là động lực cho các golfer.

“Với việc tổ chức giải đấu quy mô lớn như vậy, Hãng hàng không Bamboo Airways kì vọng là bạn đồng hành tin cậy trong nỗ lực kết nối các golfer từ khắp mọi miền Tổ quốc. Bamboo Airways đã và đang tạo những điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tối đa cho các golfer, từ việc đem tới dịch vụ hàng không định hướng 5 sao phục vụ nhu cầu di chuyển thi đấu của các golfer cho đến phối hợp tổ chức các giải golf chuyên nghiệp, tổ chức tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế mang thương hiệu FLC” đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Trước Bamboo Airways 18 Tournament, Bamboo Airways đã tổ chức thành công nhiều giải golf quy mô như: Bamboo Airways Springs 2019, Bamboo Airways Summer 2019 hay giải Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament… với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các giải đấu do Bamboo Airways tổ chức thu hút hàng ngàn golfer trong và ngoài nước tham gia, được đánh giá là những giải đấu chuyên nghiệp, bài bản, có tính chuyên môn và kết nối cao. Đây là tiền đề và động lực để Bamboo Airways tiếp tục tổ chức Bamboo Airways 18 Tournament cũng như các giải đấu quy mô trong tương lai.