Giải vô địch trẻ các nhóm tuổi vật tự do, vật cổ điển quốc gia 2020 thành công tốt đẹp

Sau hơn 1 tuần tranh tài, chiều nay (26-7), Giải vô địch trẻ các nhóm tuổi vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2020 tổ chức tại Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp với các trận chung kết, lễ trao giải.

Ban tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn ở nội dung vật tự do nữ cho các đơn vị Thanh Hóa , Thừa Thiên Huế và Hà Nội

Trong 9 ngày thi đấu chính thức của giải, 600 VĐV trẻ, xuất sắc nhất đến từ 22 tỉnh, thành, ngành trên cả nước đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt ở các hạng cân nam, nữ thuộc các nhóm tuổi 14-15, 16-17, 18-20 của hai môn: vật tự do và vật cổ điển với tổng số 94 bộ huy chương.

Các đơn vị mạnh ở các môn vật tự do và vật cổ điển trên bình diện toàn quốc như Hà Nội, Quân đội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng đều khẳng định được ưu thế của mình khi nằm trong đầu ở các môn vật tự do và vật cổ điển.

Các trận đấu đã diễn ra quyết liệt, hấp dẫn

Đáng chú ý và gây ấn tượng mạnh đó là thành tích giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung vật tự do nữ của đoàn chủ nhà Thanh Hóa. Với 6 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Đây là nội dung thế mạnh của Thanh Hóa ở các giải trẻ quốc gia nhiều năm qua. Ngoài thành tích của nội dung vật tự do nữ, các VĐV Thanh Hóa còn giành thêm 2 HCB và 5 HCĐ ở nội dung vật tự do nam.

Như vậy, đoàn Thanh Hóa kết thúc giải với thành tích 6 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ. Thành tích đạt được tại giải năm được xem là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các VĐV ở các nhóm tuổi tranh tài sôi nổi ở các nội dung vật tự do và vật cổ điển với tổng số 94 bộ huy chương

Các VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa gồm: Hà Thị Trinh (hạng 62 kg), Lê Thị Mỹ Dung (hạng 52 kg) lứa tuổi 14-15; Phạm Thị Thúy Hà (hạng 65 kg), Nguyễn Thị Thanh Trúc (hạng 73 kg) lứa tuổi 16-17; Nguyễn Thị Ánh (hạng 53 kg), Đặng Thị Linh (hạng 76 kg) lứa tuổi 18-20.

Đội tuyển vật Thanh Hóa giành được tổng cộng 6 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ, đồng thời giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung vật tự do nữ

Cũng theo kết quả của giải, ở nội dung vật cổ điển (chỉ có nội dung nam), đoàn Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn, Bắc Ninh xếp thứ nhì và Quân đội xếp thứ ba. Ở nội dung vật tự do nam, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn, Quân đội xếp thứ nhì và Hải Phòng xếp thứ ba.

Ban tổ chức trao thưởng cho các hạng cân cá nhân

Ban tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn ở nội dung vật tự do nam

Trong suốt thời gian diễn ra giải, với tư cách là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và triển khai công tác tổ chức giải đấu tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ban tổ chức trung ương, các đoàn về tham dự giải, để lại ấn tượng khá sâu sắc. Thành công của giải đấu cũng góp phần quảng bá những nét đẹp của đất và người, tiềm năng du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Qua giải đấu, các địa phương, đơn vị trên cả nước tiếp tục làm tốt hơn công tác đạo tạo VĐV trẻ bộ môn vật. Đội tuyển vật quốc gia cũng sẽ chọn lọc được những gương mặt VĐV xuất sắc, ưu tú nhất từ giải đấu, bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế sắp tới.

Mạnh Cường