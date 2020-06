Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020: Bóng chuyền nữ Thanh Hoá khởi đầu khó khăn

Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020 đã chính thức khai mạc cuối tuần qua tại nhà thi đấu TDTT các tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh. Nằm ở bảng B (thi đấu tại Hà Tĩnh), đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có bước khởi đầu đầy khó khăn khi để thua cả hai trận đầu tiên.

Thanh Hóa (áo xanh) đã thua nhanh 0-3 trước Than Quảng Ninh (áo trắng) ở trận đấu thứ 2

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa nằm ở bảng B cùng với các đội Hoá chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh. Đây được xem là bảng đấu khá khó khăn đối với đội bóng xứ Thanh cho dù mục tiêu mùa giải 2020 là trụ hạng.

Do điều khiện khó khăn về tài chính nên so với các đội trong bảng B, Thanh Hóa là có sự đầu tư lực lượng khiêm tốn nhất. Đội bóng xứ Thanh chỉ có sự bổ sung các cầu thủ trẻ mà không có được cầu thủ mới nào từ thị trường chuyển nhượng. Lịch thi đấu ở bảng B với Thanh Hóa là khá thuận lợi khi gặp hai đối thủ “nhẹ ký” là Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Than Quảng Ninh, trước khi phải đối đầu với 2 ứng cử viên hàng đầu của bảng là VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương.

Thanh Hóa (áo xanh) đã thua cả 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2020

Ở trận đấu ra quân gặp Hóa chất Đức Giang Hà Nội, các nữ cầu thủ Thanh Hóa đã khởi đầu khá tốt và có thời điểm dẫn trước đối thủ 3-4 điểm. Tuy vậy, ở thời điểm cuối séc đấu, Thanh Hóa đã không giữ được phong độ và để thua với tỷ số 20-25. Thế trận tương tự tiếp tục diễn ra ở séc đấu thứ 2 và Hóa chất Đức Giang giành chiến thắng với tỷ số 25-21. Séc đấu thứ 3, các cầu thủ Thanh Hóa đã xuống sức rõ rệt vời thua nhanh với tỷ số 15-25. Chung cuộc, Hóa chất Đức Giang Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Thanh Hóa.

Ở 2 trận đấu còn lại của vòng 1, Thanh Hóa được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn

Ở trận đấu thứ 2 (chiều qua 14-6), Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh, đối thủ được xem là mạnh hơn so với Hóa chất Đức Giang. Đây là điều dễ hiểu bởi Than Quảng Ninh có sự đầu tư mạnh về nhân sự, đáng kể là phụ công Đinh Thị Trà Giang (từ Kinh Bắc Bắc Ninh), Bùi Thị Huệ (từ Mikado Thái Bình).

Than Quảng Ninh đã chơi lấn lướt so trước Thanh Hóa và liên tục tạo ra cách biệt lớn về điểm số trong các séc đấu. Dù rất cố gắng nhưng sự non nớt về kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ và thiếu những nhân tố chất lượng cho khâu tấn công, đội bóng xứ Thanh đã không thể tạo ra bất ngờ. Hơn nữa, Thanh Hóa còn mắc khá nhiều lỗi chuyên môn, nhất là bắt bước 1, phòng thủ vì vậy sau 3 séc đấu, Than Quảng Ninh là đội giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (25-21, 25-20 và 25-20).

Thanh Hóa tham gia giải vô địch quốc gia PV Gas 2020 chủ yếu dụa vào sức trẻ

Để thua cùng với tỷ số 0-3 trong 2 trận đấu đầu tiên, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ còn khó khăn hơn khi 2 trận đấu còn lại của vòng 1 sẽ phải gặp 2 đối thủ rất mạnh là Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An. Thất bại là điều được dự đoán khi Thanh Hóa thường thua 2 đối thủ này trong những lần đối đầu ở các mùa giải trước. Ngay cả khi có lực lượng hùng hậu, từng nhiều năm lọt vào tốp 4, Thanh Hóa thường phải nhận kết quả thua trước hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch này.

Theo lịch thi đấu, vào 18h ngày 15-6, Thanh Hóa sẽ gặp Ngân hàng Công thương và vào 18h ngày 16-6, Thanh Hóa gặp VTV Bình Điền Long An.

Theo điều lệ giải, căn cứ kết quả xếp hạng tại các bảng A và B giành cho nam và nữ, sẽ có sự hoán đổi 2 đội từ bảng A sang bảng B và từ bảng B sang bảng A. Các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng. 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng đấu sẽ lọt vào chung kết xếp hạng để tìm ra nhà vô địch quốc gia. Các đội còn lại sẽ bốc thăm thi đấu “chung kết ngược” để tìm ra 1 đội xuống hạng.

Mạnh Cường