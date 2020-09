Giải Hole in One 10 tỷ đồng đầu tiên tại FLCHomes Autumn Tournament 2020 đã có chủ

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải FLCHomes Autumn Tournament 2020, golfer Nguyễn Thanh Anh đã xuất sắc ghi Hole in One (HIO) ở hố 11 và “ẵm” giải thưởng khủng trị giá lên đến 10 tỷ đồng.

Golfer Nguyễn Thanh Anh – chủ nhân giải thưởng HIO 10 tỷ đồng của FLCHomes Autumn Tournament 2020.

FLCHomes Autumn Tournament 2020 là giải golf do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes phối hợp cùng FLC Biscom tổ chức nhằm chào mừng dự án Premier District tại FLC Samson Beach & Golf Resort (FLC Sầm Sơn) chính thức ra mắt.

FLCHomes Autumn Tournament 2020 chính thức khởi tranh tại FLC Golf Links Sam Son.

Ngay sau lễ khai mạc, golfer Nguyễn Thanh Anh đã xuất sắc giành giải Hole in One ở hố 11 từ khoảng cách 156 Yards bằng gậy 8 sắt. Cú đánh đã mang về cho golfer tài năng này giải thưởng “khủng” bao gồm: 4 xe ô tô Mercedes C180, một năm bay các chặng bay nội địa và quốc tế do Bamboo Airways khai thác, 1 Voucher khám sức khỏe trị giá 100.000.000 (VNĐ) NTT Bệnh viện Hà Thành… Tổng giá trị ước tính của giải Hole in One lần này lên tới 10 tỷ đồng.

Một điều trùng hợp thú vị là trước golfer Nguyễn Thanh Anh, golfer Trần Huy Cương cũng từng ghi HIO tại chính hố 11 để nhận về giải thưởng 10 tỷ của giải Bamboo Airways 18 Tournament vào tháng 11-2019. Điều này thêm phần minh chứng hệ thống sân golf FLC luôn có duyên với những cú HIO đỉnh cao. Hiện FLC Golf Links Sam Son chính là sân golf sở hữu nhiều HIO giá trị lớn nhất Việt Nam.

FLCHomes Autumn Tournament 2020 sẽ tiếp tục diễn ra từ 3-9 đến hết 10-9, dự kiến thu hút hơn 1000 golfers tranh tài trong 8 ngày thi đấu với mức giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó phải kể đến giải Hole in One đặt bốn hố Par 3 (hố 3, 7, 11 và 16) của sân golf FLC Golf Links Sam Son.

Sau màn thể hiện thuyết phục của golfer Nguyễn Thanh Anh, hiện còn các giải thưởng HIO giá trị tại hố 3, 7, 16 đang chờ đón các golfer tham dự tranh tài. Cùng với đó BTC cũng trao nhiều giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại mỗi bảng đấu và các giải thưởng kỹ thuật sau mỗi ngày thi đấu.

NL