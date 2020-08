Giải golf Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 tổ chức tại Sầm Sơn có tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng bao gồm: 20 xe hơi hạng sang, vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways, cùng nhiều quà tặng giá trị khác đến từ các nhà tài trợ…

Giải đấu diễn ra từ ngày 18 đến 23-8-2020 tại FLC Golf Links Sam Son - một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.

Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỉ niệm 2 năm ra mắt Hãng hàng không Bamboo Airways (18/8/2018 - 18/8/2020), sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18-8 đến 23-8 tại FLC Golf Links Sam Son - một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.

Hàng trăm tỷ đồng giải thưởng

Giải đấu sở hữu cơ cấu giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt giải Hole in One, Eagle với 20 xe hơi hạng sang, cùng vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn FLC và nhiều quà tặng giá trị khác đến từ các nhà tài trợ.

Giải đấu dành cho tất cả các golfer nghiệp dư tham gia thi đấu, theo thể thức đấu gậy qua Handicap (System 36). Các golfer sẽ tranh tài trong 6 ngày thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao 87 cup cho các golfer xuất sắc nhất các bảng A, B, C của các ngày, giải Best Gross được trao cho golfer có thành tích tốt nhất giải.

FLC Golf Links Sam Son, địa điểm được Bamboo Airways lựa chọn để tổ chức giải đấu lần này là sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế do Nicklaus Design thiết kế.

Sân golf dài 7.242, yards, par-72 và được trồng bằng cỏ Platinum Paspalum. Với vị trí ngay sát biển kết hợp cùng tốc độ gió khó đoán định, các fairway uốn lượn và điều kiện chơi đặc thù của sân dạng links, FLC Golf Links Sam Son mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị, hứa hẹn đem đến những giờ phút tranh tài hấp dẫn cho các golfer.

Kết hợp với hệ thống tiện ích phong phú như nhà câu lạc bộ hiện đại với locker tiện nghi, proshop phong phú, sân tập đa năng..., đây cũng được xem là một trong những điểm đến lý tưởng từng thu hút hàng vạn golfer trong nước cũng như quốc tế.

Trước đó, FLC Golf Links Sam Son từng là địa điểm tổ chức của hàng loạt giải golf tầm cỡ như: FLC Golf Championship 2018, Artex Golf Tournament Plus 2018, FLC Vietnam Masters, FLC Group - 17th Anniversary Golf Tournament, Bamboo Airways Springs 2019, Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament 2019...

Sân golf 18 hố FLC Golf Links Sam Son mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị.

Hỗ trợ tối đa sự phát triển của golf Việt

Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 là sự tiếp nối những giải golf quy mô và chất lượng được hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp Biscom tổ chức thành công. Có thể kể đến Bamboo Airways Golf Tournament 2018, Bamboo Airways Takeoff 2018; Bamboo Airways Summer 2019, 2020; Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament 2019; Bamboo Airways Fly to Prague - EVGA Golf Tournament 2020; Bamboo Airways Summer 2020 và giờ là giải golf Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020…

Những giải đấu quy mô này đã tạo ra nhiều cơ hội cho golfer tranh tài, qua đó góp phần đưa golf Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và ghi nhiều dấu ấn trên bản đồ golf thế giới. Đây cũng có thể xem là một trong những định hướng được Bamboo Airways nói riêng và Tập đoàn FLC nói chung theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thông qua Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020, đại diện hãng hàng không bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp để golfer nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm cũng như trở thành dấu ấn đẹp nhằm tri ân những khách hàng đã đồng hành cùng Bamboo Airways sau 2 năm ra mắt.

Với định hướng dịch vụ 5 sao, Bamboo Airways đã trung chuyển xấp xỉ 5 triệu lượt hành khách trên gần 40.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, với tỉ lệ các chuyến bay đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không từ khi thành lập đến nay. Ảnh hưởng từ tầm nhìn của công ty mẹ Tập đoàn FLC - nhà phát triển và vận hành chuỗi nghỉ dưỡng FLC Hotels and Resorts 5 sao trên cả nước, Bamboo Airways hiện đang phủ sóng trên 50 đường bay, đặc biệt tập trung vào các điểm đến du lịch mới của quốc gia, gia tăng liên kết vùng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên tiến trình này, các dịch vụ bay, sản phẩm liên kết bay - nghỉ - golf mang chất lượng định hướng 5 sao đã được Bamboo Airways nghiên cứu, thiết kế và đưa ra thị trường, mang đến làn gió mới của sự hiện đại và tinh thần tận tâm phục vụ đến bầu trời mở sôi động tại Việt Nam.

