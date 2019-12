Giải bóng đá phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp TP Thanh Hóa mở rộng - Cúp Thabrew Beer 2019 thành công tốt đẹp

Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và quyết liệt, Giải bóng đá phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp TP Thanh Hóa mở rộng - Cúp Thabrew Beer lần thứ V - năm 2019 đã khép lại vào chiều ngày 29-11 với các trận chung kết và lễ trao giải.

Ban tổ chức trao thưởng cho đội Công an TP Thanh Hóa - đội vô địch nội dung dành cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

Gần 500 VĐV của 32 đội bóng tranh tài ở hai nội dung: dành cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp (16 đội) và dành cho các công ty, doanh nghiệp (16 đội). Giải năm nay có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay và sân chơi bóng đá phong trào chính thống của TP Thanh Hóa.

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt ngay từ vòng đấu bảng của hai nội dung thi đấu. Ban tổ chức đã điều hành các trận đấu theo hướng chuyên nghiệp hóa, các đội tham gia đều có sự đầu tư mạnh về lực lượng, phấn đấu giành thứ hạng cao. 70 trận đấu của giải là những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ những cầu thủ hàng đầu của các đội bóng thuộc khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; khối các công ty, doanh nghiệp tiểu biểu trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Các trận đấu của giải đã diễn ra hấp dẫn

Ở nội dung dành cho khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, hai đội Công an TP Thanh Hóa và Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết. Kết quả, đội Công an TP Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0, trở thành nhà vô địch giải năm nay. Đội Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh xếp vị trí á quân. Hai đội đồng hạng ba là Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh và Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Đội Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thanh Hóa vô địch nội dung dành cho khối doanh nghiệp, công ty

Ở nội dung dành cho khối doanh nghiệp, công ty, trận chung kết giữa hai đội Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thanh Hóa và Quỹ tín dụng FLB diễn ra cân tài, cân sức. Hai đội đã hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải phân thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Kết quả, phần thắng kèm Cúp vô địch đã thuộc về Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thanh Hóa. Đội Quỹ tín dụng FLB xếp thứ nhì, hai đội đồng hạng ba là FC Nhiếp ảnh và FC Thành Hoa.

Ban tổ chức trao các giải thưởng cá nhân

Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, phần thưởng cho các đội giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu của giải; trao các giải thưởng cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất giải tại hai nội dung thi đấu của giải.

Giải bóng đá phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp TP Thanh Hóa mở rộng - Cúp Thabrew Beer lần thứ V - năm 2019 là sân chơi truyền thống góp phần phát triển phong trào tập luyện TDTT nói chung và bóng đá nói riêng trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, cùng phát triển, qua đó thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá trên địa bàn TP Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Mạnh Cường