Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa: Triển vọng và nỗ lực cải thiện thành tích

Với việc có nhà tài trợ mới cùng những chuyển động tích cực về nhiều mặt, đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa đang nỗ lực hết mình để thay đổi hình ảnh, thành tích tại vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2020.

Với những sự đổi thay tích cực về nhiều mặt, đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa hy vọng sẽ cải thiện, nâng cao thành tích tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2020.

Kể từ mùa giải 2019, bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có nhiều sự thay đổi, trong đó phải kể đến sự trẻ hóa, chuyển giao lực lượng, nhất là khi nhà tài trợ Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông (gọi tắt là nhà tài trợ Tiến Nông) không tiếp tục đồng hành cùng đội bóng sau 9 năm gắn bó. Khó khăn chồng khó khăn, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa từ vị trí thứ 4 khá thường xuyên tại giải vô địch quốc gia đã rơi vào nhóm phải đua tranh trụ hạng. Mùa giải 2019, mặc dù vẫn còn nhà tài trợ Tiến Nông nhưng do nhiều vị trí trụ cột chia tay, giải nghệ nên thành tích thi đấu của đội cũng sa sút đáng kể. Đội Tiến Nông Thanh Hóa ở mùa giải 2019 đã phải “đi chung kết ngược” và khá vất vả mới trụ hạng thành công sau trận play-off nghẹt thở với đối thủ Mikado Thái Bình.

Bước vào mùa giải 2020, khó khăn còn thêm gấp bội khi vòng 1, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa không có nhà tài trợ, các cầu thủ trẻ còn non cả về kinh nghiệm lẫn chuyên môn. Trong khi đó, trên bình diện giải vô địch bóng chuyền quốc gia, tất cả các đội tham gia đều có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, nhất là trên thị trường chuyển nhượng. Điều kiện về tài chính của 9 đội bóng nữ còn lại tốt hơn so với đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Mặc dù đội đã nỗ lực tìm kiếm thêm một vài vị trí có chuyên môn tốt, bổ sung sức mạnh cho đội nhưng không thành công. Khả năng tài chính eo hẹp chính là nguyên nhân khiến Thanh Hóa không có thêm bất cứ gương mặt cầu thủ nào từ thị trường chuyển nhượng như Đinh Thị Trà Giang trước kia. Phải dựa vào sức trẻ là chính, Thanh Hóa đã bộc lộ nhiều yếu điểm về chuyên môn như lỗi bắt bước một, chuyền 2 và đặc biệt là kinh nghiệm, tâm lý thi đấu ở thời điểm cuối các séc đấu, trận đấu. Thành tích để thua cả 4 trận cùng với tỷ số 0-3 ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2020 là minh chứng cho điều đó. Gặp lại những đối thủ từng dễ dàng giành chiến thắng như Truyền hình Vĩnh Long, Đắk Lắk, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang..., Thanh Hóa đều thua nhanh chóng với tỷ số 0-3.

Kết thúc vòng 1 giải vô địch quốc gia 2020, Thanh Hóa xếp cuối bảng B và đối mặt với nguy cơ sẽ phải “đi chung kết ngược” cho dù vòng 2 chưa diễn ra. Nỗ lực của ngành thể thao Thanh Hóa và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã kịp thời đưa nhà tài trợ là Công ty Du lịch và Thương mại EURO với thương hiệu Hải Tiến Resort đồng hành cùng đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa kể từ vòng 2 mùa giải năm nay. Mức tài trợ “cứng” 2 tỷ đồng được xem là nguồn động viên lớn với đội bóng xứ Thanh cho dù xét về bình diện chung tại giải vô địch quốc gia chưa phải là mức cao. Nhiều đội bóng đều có mức đầu tư tài chính lên tới 4-5 tỷ đồng/mùa, chưa kể điều kiện tập luyện, thi đấu, tham gia các giải giao hữu, tập huấn thuận lợi hơn. Tuy vậy, so với những mùa giải trước, đây được xem là sự khởi đầu mới khá lạc quan và tích cực đối với đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Nhà tài trợ Hải Tiến Resort sẽ tiếp tục đồng hành với bóng chuyền nữ Thanh Hóa ở những năm tiếp theo với mức tài trợ kinh phí cao hơn. Bên cạnh kinh phí cho đội 1 tham gia giải vô địch quốc gia, nhà tài trợ Hải Tiến Resort cùng với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh sẽ có sự quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo trẻ với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào, cải thiện thành tích khi tham gia giải trẻ quốc gia. Việc các đội tham gia giải vô địch quốc gia đều phải có đội trẻ tham gia giải trẻ quốc gia cũng là điều kiện thuận lợi để các đội bóng, trong đó có Hải Tiến Resort Thanh Hóa xây dựng lực lượng kế cận, tìm kiếm những nhân tố mới tài năng.

Để chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia PV Gas 2020, bên cạnh việc tăng cường luyện tập, nâng cao kỹ, chiến thuật, các cầu thủ đội bóng chuyền Hải Tiến Resort Thanh Hóa còn đón nhận khá nhiều tin vui. Đầu tiên là nhà tài trợ đã xây dựng và hoàn thành sân tập bóng chuyền riêng cho đội ngay tại Khu Du lịch Hải Tiến Resort (huyện Hoằng Hóa). Đây được xem là địa điểm lý tưởng để các cầu thủ rèn luyện về thể lực, chuyên môn. Toàn đội cũng được tạo điều kiện về nơi ở, sinh hoạt ngay tại Khu Du lịch Hải Tiến với tiêu chuẩn, chất lượng cao.

Về nhân sự, hiện đội Hải Tiến Resort Thanh Hóa đã có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải với mục tiêu tìm kiếm thêm các vị trí chuyền hai và libero. Hai vị trí này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất cứ đội bóng nào, tuy vậy đây lại là điểm yếu và còn thiếu của đội bóng xứ Thanh kể từ mùa giải năm ngoái. Việc bổ sung 2 vị trí nói trên là rất cần thiết đối với Hải Tiến Resort Thanh Hóa ở vòng 2 giải vô địch quốc gia, nhất là khi các cầu thủ trẻ hiện có trong đội còn non, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hai vị trí nói trên được tìm kiếm, bổ sung với tiêu chí có chuyên môn, kinh nghiệm tốt, tạo ra sự thay đổi tích cực, tính hiệu quả về lối chơi và cũng là điểm tựa để các cầu thủ còn lại trong đội tiến bộ hơn. Mặt khác, việc bổ sung thêm các cầu thủ từ thị trường chuyển nhượng cũng phải phù hợp với điều kiện của đội hiện nay. Theo thông tin mới nhất, đội Hải Tiến Resort Thanh Hóa hiện đã liên hệ với 2 cầu thủ từ Thông tin Liên Việt Postbank. Nếu bảo đảm các tiêu chí nói trên, 2 cầu thủ này sẽ được bổ sung cho đội bóng xứ Thanh thi đấu ở vòng 2 giải vô địch quốc gia. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cùng với nhà tài trợ cũng sẽ cố gắng sớm chốt các bản hợp đồng chuyển nhượng mới để các cầu thủ này có thời gian làm quen, hòa nhập với đội. Ban huấn luyện cũng sớm xây dựng lối chơi, chiến thuật sau khi có sự bổ sung các gương mặt mới. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, đội cũng sẽ bổ sung thêm 1 vị trí trên hàng công nhằm cải thiện khâu dứt điểm. Do vòng 2 giải vô địch quốc gia PV Gas 2020 dự kiến sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12 tới, nên đội Hải Tiến Resort Thanh Hóa sẽ có quỹ thời gian để tạo ra những sự thay đổi tích cực, cũng như sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cho từng trận đấu.

Bài và ảnh: Gia Khánh