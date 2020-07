Đánh bại Than Quảng Ninh, Thanh Hóa tiếp tục “bay cao”

Chơi trên chân, tấn công hiệu quả, hàng tiền đạo tỏa sáng, Thanh Hóa đã có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Than Quảng Ninh ở vòng 7 LS V.League 2020 chiều nay (30-6), qua đó tiếp tục thăng hoa mạnh mẽ để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Đình Tùng và các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Thanh Hóa

Tiếp đối thủ mạnh Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa tiếp tục có sự thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát. Tiền vệ Josip Balic được vào sân ngay từ đầu, chân sút Gassissou ngồi trên băng ghế dự bị, Trọng Hùng cũng chưa được sử dụng ở trận này. Samson là tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công.

Thanh Hóa (áo vàng) liên tục gây sức ép lên khung thành của Than Quảng Ninh

Quyết tâm giành chiến thắng đã được đội chủ nhà cụ thể hóa ngay phút đầu tiên khi Đình Tùng bị đốn ngã trong vòng cấm và Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Hoàng Vũ Samson đã không thắng được thủ thành Tuấn Linh của Than Quảng Ninh.

Dù lỡ cơ hội để mở tỷ số sớm nhưng Thanh Hóa vẫn thể hiện được lối chơi tấn công khá sáng sủa. Thế trận ép sân đã thuộc về đội chủ nhà với liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm. Cơ hội ghi bàn cũng được tạo ra nhiều hơn. Từ phút thứ 16 đến 22, đội chủ nhà đã liên tiếp 3 lần dứt điểm trúng cột dọc. Đầu tiên là pha đánh đầu cận thành của Trịnh Văn Lợi, tiếp đến là pha sút phạt của Lê Phạm Thành Long và pha sút bồi của Lê Văn Thắng. Sau đó ít phút, đến lượt Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi dứt điểm vọt xà ngang trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Hoang Vũ Samson vẫn là cầu thủ chơi nỗ lực và nỏi bật trên hàng công của Thanh Hóa

Các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng cố gắng tổ chức các đợt phản công đáp trả nhưng các pha dứt điểm của họ chưa đủ độ nguy hiểm để vượt qua hàng thủ và thu môn Thanh Diệp của Thanh Hóa. Đội khách tập trung nhiều vào khâu phòng thủ để chống đỡ các pha tấn công của đội chủ nhà. Thanh Hóa có thêm một số cơ hội ghi bàn cuối hiệp 1 nhưng may mắn vẫn tới với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần thiếu may mắn đối với Thanh Hóa.

Thế trận trong hiệp 2 không mấy thay đổi khi Thanh Hóa vẫn là đội nằm thế chủ động trên sân còn Than Quảng Ninh vẫn duy trì lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh. Nỗ lực của đội khách là đáng ghi nhận, tuy nhiên họ cũng chỉ giữ sạch mạnh lưới tới phút 53. Hoàng Đình Tùng với pha dứt điểm trái phá đã đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với đội chủ nhà.

Đình Tùng chứng tỏ rằng, “gừng càng già càng cay” với bàn thắng mở tỷ số

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 8 phút. Hoàng Vũ Samson đã chuộc lỗi khi có pha ra chân nhanh gọn, đưa bóng vào lưới khung thành của Than Quảng Ninh. Dẫn trước 2-0 sau 1 giờ thi đấu là kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân và đem lại lợi thế lớn cho Thanh Hóa.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Than Quảng Ninh dồn toàn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đáp lại, HLV Nguyễn Thành Công cũng đã có những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường khâu phòng thủ. Thanh Hóa đã tổ chức phòng thủ khá chặt chẽ nhưng cũng tạo ra nhiều pha phản công sắc bén.

Các cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hoàng Vũ Samson

Các học trò của HLV Phan Thành Hùng chơi nỗ lực hết mình ở những phút cuối trận nhưng không thể khoan thủng hàng thủ của Thanh Hóa. Cặp tiền đạo Fagan - Lynch của Than Quảng Ninh hầu như không tạo ra được pha dứt điểm nào đáng kể. Đội chủ nhà vẫn đứng vững trước các pha tấn công của Than Quảng Ninh. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về Thanh Hóa.

Đây đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng xứ Thanh dưới thời HLV Nguyễn Thành Công. Thanh Hóa đã tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 10 điểm sau 7 vòng đấu, cũng chuỗi 4 trận bất bại.

HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục “mát tay” với Thanh Hóa với chuỗi trận 3 thắng, 1 hòa đầy ấn tượng.

Mạnh Cường