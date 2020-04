CLB Thanh Hóa đồng ý cho Sông Lam Nghệ An mượn sân

Thông tin từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa chiều nay (24-4) cho biết, đội bóng xứ Thanh đã chấp thuận đề nghị mượn sân Thanh Hóa làm sân nhà của CLB Sông Lam Nghệ An ở những trận đấu tại V.League và Cúp Quốc gia 2020.

Sân Thanh Hóa đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức thi đấu tại V.League 2020

Theo kết quả kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất các sân vận động của các CLB tham gia V.League 2020, các sân Thanh Hóa và sân Vinh (của Sông Lam Nghệ An) không đạt yêu cầu, trong đó các hạng mục như mặt sân, thảm cỏ không tốt, gây khó khăn cho các đội bóng tới làm khách cũng như ảnh hưởng tới các trận đấu tại giải vô địch quốc gia LS V.League 2020. Trên thực tế, ở mùa giải 2019, các HLV, cầu thủ của nhiều đội bóng đều đã kêu ca, phàn nàn về chất lượng sân bãi không tốt của các sân Thanh Hóa, Vinh, Lạch Tray (Hải Phòng), thậm chí có thời điểm được ví von như “ruộng cạn”.

Ngay từ khi mùa giải 2019 kết thúc, CLB Thanh Hóa đã tích cực sửa chữa, chăm sóc, nâng cấp mặt cỏ sân vận động tỉnh. Cộng với khoảng thời gian giải LS V.League 2020 phải tạm hoãn 3 lần để phòng chống dịch COVID-19, Thanh Hóa đã có điều kiện rất tốt để nâng cấp mặt sân, thảm cỏ. Bên cạnh đó, hệ thống dàn đèn chiếu sáng cũng đã được sửa chữa hoàn toàn, kịp thời phục vụ V.League theo đúng tiêu chuẩn. Hai phòng thay đồ cho đội chủ nhà và đội khách cũng được sửa chữa hoàn toàn, được trang bị tủ đựng quần áo, giày thi đấu. Đây cũng là nơi để ban huấn luyện, cầu thủ 2 đội nghỉ giữa hai hiệp thi đấu. Một số hạng mục trên khán đài A và B cũng đã được điều chỉnh, sửa chữa, nâng cấp, nhất là khu vực khán đài khách mời, khán đài dành cho Hội CĐV và dành cho CĐV đội khách.

Sân Vinh được sửa chữa trong vòng 40 ngày

Trong lần kiểm tra gần nhất, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty VPF đã xác nhận, sân Thanh Hóa đã hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức các trận đấu ở V.League 2020 theo điều lệ, quy định của giải.

Sân Thanh Hóa đã đạt tiểu chuẩn, sẵn sàng chờ V.League 2020 trở lại, trong khi đó sân Vinh của Sông Lam Nghệ An vẫn chưa đạt đủ yêu cầu theo điều lệ, nhất là mặt sân, thảm cỏ đã xuống cấp, gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng các trận đấu. Hơn nữa, mặt sân không đạt độ phẳng, gồ ghề còn tiểm ẩn nguy cơ gây chấn thương cho các cầu thủ khi thi đấu. Chính vì vậy, CLB Sông Lam Nghệ An đã quyết định sửa chữa sân Vinh trong khoảng thời gian 40 ngày với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Đội bóng xứ Nghệ cũng đã quyết định mượn sân Thanh Hóa làm sân nhà để thi đấu một số trận tại V.League 2020 và Cúp Quốc gia. Trận đấu đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An mượn sân Thanh Hóa là ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 gặp DNH Nam Định dự kiến vào giữa tháng 5 tới. Trong khi đó, Thanh Hóa sẽ tới làm khách trên sân của FC Phố Hiến cũng ở vòng loại Cúp Quốc gia. Năm ngoái, Thanh Hóa đã vượt qua chính FC Phố Hiến ở trận play-off tranh suất dự V.League 2020. Trận đấu này đã diễn ra trên sân Vinh.

Sân Vinh từng tổ chức trận play-off 2019 giữa Thanh Hóa và FC Phố Hiến

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ cho biết: CLB Thanh Hóa đã chấp thuận đề nghị của Sông Lam Nghệ An và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho “người láng giềng” này thi đấu trên sân Thanh Hóa. Ở vòng 4 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ chạm trán chính Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Với việc Sông Lam Nghệ An chọn sân Thanh Hóa làm sân nhà, cuộc đối đầu này được xem là trận derby Bắc Trung Bộ khá thú vị.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và Thanh Hóa (áo đỏ) đã gặp nhau tại một số trận giao hữu trước mùa giải

Trước mùa giải, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã gặp nhau trong một số trận đấu giao hữu và kết quả tốt hơn thuộc về đội bóng xứ Nghệ.

Mạnh Cường