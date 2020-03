CĐV Thanh Hóa dùng chiêu độc để cổ vũ đội nhà

Các trận đấu vòng 1 LS V.League 2020 diễn ra không có khán giả, điều này đồng nghĩa với việc các CĐV sẽ không được tới sân để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, các CĐV Thanh Hóa đã dùng “chiêu độc” để cổ vũ, truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà trong trận đối đầu với Hải Phòng.

Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa đã mượn tầng thượng của một ngôi nhà nằm phía ngoài sân vận động để tổ chức hoạt động cổ vũ từ xa, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà trong cuộc đối đầu với đối thủ khó chơi Hải Phòng.

Các CĐV đã chuẩn bị loa, trống, thanh la, cờ truyền thống để cổ vũ cho đồi nhà từ trên cao và xa, liên tục từ đầu trận đến cuối trận. Ở trên sân, các cầu thủ đều nghe rất rõ, âm thanh cổ vũ lớn từ các CĐV nhà. Mặc dù bố trí khoảng 30 CĐV nhưng hoạt động cổ vũ vẫn được tổ chức có bài bản, bảo đảm an toàn trên khu vực sân thượng của tòa nhà nói trên.

Mặc dù Thanh Hóa đã thất bại 0-1 trước Hải Phòng nhưng HLV Fabio Lopez đã gửi lời cảm ơn tới các CĐV nhà vì đã sát cánh, tìm cách để cổ vũ cho các cầu thủ một cách an toàn nhưng rất sôi nổi như đang ngồi trên khán đài sân vận động.

Đại diện ban điều hành giải, giám sát trận đấu cũng khẳng định, hoạt động cổ vũ của CĐV Thanh Hóa không vi phạm các quy định của giải. Các CĐV cũng đã tự giác bảo đảm an toàn trong suốt thời gian trận đấu, không để xảy ra sự cố. Ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa cho biết: Anh em chúng tôi bảo ban nhau cổ vũ đội nhà từ xa bảo đảm an toàn nhất và vẫn tiếp lửa sức mạnh cho các cầu thủ. Không có bất cứ hành động, hành vi nào thái quá gây mất an toàn. Dù đội nhà thua nhưng chúng tôi vẫn vui vì đã sát cánh bên cầu thủ.

HLV Fabio Lopez rất phấn khích cảm ơn các CĐV đã có cách cổ vũ đội nhà rất độc đáo

Liên quan đến trận đấu này, Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã thực hiện rất nghiêm ngặt công tác kiểm tra, kiểm soát về y tế trước trận đấu, trong đó tập trung kiểm tra, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát trùng trước khi vào sân, đồng thời lập danh sách tất cả những cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở trận đấu này, khách mời, phóng viên…

Bộ phận y tế đo thân nhiệt cán bộ làm nhiệm vụ ở trận đấu

Phóng viên phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo nhân thân mới đủ điều kiện tác nghiệp

Đây là biện pháp cần thiết nhằm tích cực phòng chống dịch Covid-19 hiện nay mà Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc, vì sự thành công của trận đấu nói riêng, giải đấu V.League 2020 nói chung.

Mạnh Cường