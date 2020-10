Các VĐV Thanh Hóa khởi đầu thành công tại giải vô địch vật tự do, vật cổ điển quốc gia 2020

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải vô địch vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2020, các VĐV Thanh Hóa đã có sự khởi đầu khá thành công khi xuất sắc giành được 1 HCV và 1 HCĐ.

VĐV Đặng Thị Linh (Thanh Hóa) trên bục nhân HCV ở hạng cân 76 kg vật tự do nữ

Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 đang diễn ra tại Nam Định, thu hút sự tham gia của 252 VĐV đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp ở 3 nội dung: Vật cổ điển nam với 11 hạng cân từ 48kg đến 130kg; vật tự do nam với 11 hạng cân từ 50kg đến 125kg; vật tự do nữ với 11 hạng cân từ 44kg đến 76 kg.

Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 10 VĐV, tranh tài ở các hạng cân nam, nữ của giải. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của mình (ngày 6-10), VĐV Đặng Thị Linh đã xuất sắc giành HCV ở hạng cân 76 kg vật tự do nữ. Đây cũng chính là nội dung mà nữ VĐV này thống trị ở đấu trường quốc gia nhiều năm nay và từng giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2019. VĐV Phạm Thị Thúy Hà giành HCĐ ở hạng cân 62 kg vật tự do nữ.

Đội tuyển vật Thanh Hóa tham gia giải

Sự khởi đầu khá thuận lợi này được xem là nguồn động viên lớn cho các VĐV còn lại của đội tuyển vật Thanh Hóa trong những ngày thi đấu tới. Mục tiêu mà đội tuyển vật Thanh Hóa đặt ra tại giải đó là phấn đấu giành 3 HCV.

Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 12-10.

Mạnh Cường