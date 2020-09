Bước phát triển phong trào chạy bộ và việt dã TP Thanh Hóa

Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh cả về phong trào lẫn thành tích ở môn chạy bộ và việt dã. Điều này đã được khẳng định bằng những vị trí dẫn đầu ở các nội dung cá nhân và đồng đội tại giải việt dã Báo Thanh Hóa hàng năm. Để có được những kết quả trên, đầu tiên phải kể đến những nét mới của phong trào chạy bộ trên địa bàn TP Thanh Hóa những năm gần đây. Thay vì cách làm dàn trải, dập khuôn theo kiểu cũ, TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân ở các phường, xã những tác dụng của môn chạy bộ đối với việc củng cố và nâng cao sức khỏe.

Phong trào chạy bộ, chạy việt dã của TP Thanh Hóa đã có những bước phát triển mới tích cực, sôi nổi.

Bên cạnh việc duy trì tổ chức giải chạy tập thể cấp thành phố hàng năm, nhiều đội, câu lạc bộ chạy bộ đã ra đời và hoạt động thường xuyên trong năm. Điều đáng mừng là mỗi phường, xã đều tạo ra bản sắc riêng của mình trong phong trào chạy bộ. Không chỉ người cao tuổi, giờ đây phong trào chạy bộ còn lan tỏa rộng rãi tới nhiều lứa tuổi khác, đặc biệt là có sự tham gia tích cực của các gia đình.

Khái niệm gia đình chạy bộ giờ đây không còn xa lạ ở TP Thanh Hóa. Vào các buổi sáng sớm, cuối giờ chiều, hình ảnh các gia đình gồm bố, mẹ và các con cùng nhau chạy bộ trong Công viên Hội An, khu vực Quảng trường Lam Sơn, Hồ Đồng Chiệc, các khu đô thị mới... đã trở nên quen thuộc. Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên đam mê, luyện tập môn chạy bộ hàng ngày. Qua quá trình luyện tập, rèn luyện thường xuyên, nhiều thanh, thiếu niên còn tích cực tham gia các giải chạy phong trào do TP Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức. Các giải chạy này hầu hết được tổ chức dưới hình thức xã hội hóa và đó đều là những ngày hội cộng đồng dành cho những người đam mê, tập luyện môn chạy bộ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều giải đấu đã không thể tổ chức hoặc bị hoãn vô thời hạn. TP Thanh Hóa đã giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tuyên truyền và triển khai sâu rộng phong trào chạy bộ “an toàn, khỏe mạnh để phòng dịch”. Các gia đình tham gia chạy bộ cũng là nền tảng quan trọng để phát triển phong trào, từ đó tìm ra những hạt nhân xuất sắc, tiêu biểu để tham gia tranh tài ở các giải đấu từ cấp thành phố trở lên.

Bên cạnh giải việt dã, giải chạy tập thể, từ năm 2020, TP Thanh Hóa cũng đã tổ chức thêm một sân chơi mới rất hấp dẫn và thiết thực đó là giải chạy tiếp sức gia đình và việt dã TP Thanh Hóa. Giải lần đầu được tổ chức nhận được sự hỗ trợ kinh phí của nhà tài trợ Vinhomes, với sự tham gia của trên 500 vận động viên (VĐV) đến từ tất cả các phường, xã trên địa bàn. Dấu ấn đậm nét của giải đó chính là phần thi chạy tiếp sức gia đình với nhiều nội dung có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình như bố, mẹ và các con. Phần thi việt dã có sự tham gia sôi nổi của các VĐV phong trào trên địa bàn. Chinh phục các cự ly truyền thống 3.000m nữ trẻ và 5.000m nam trẻ được xem là mục tiêu lý tưởng của thanh, thiếu niên trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện nay. Bên cạnh giải đấu này, các VĐV còn tự tìm kiếm cơ hội tham gia các giải chạy lớn hơn như giải chạy marathon Pù Luông, giải việt dã Báo Thanh Hóa, các nội dung chạy của môn điền kinh tại Đại hội TDTT toàn tỉnh.

Không chỉ có các giải chạy chính thống, nhiều giải chạy cộng đồng quy mô nhỏ hơn đã được tổ chức từ nguồn xã hội hóa. Người dân tham gia giải đều tự lo kinh phí, trang phục, dụng cụ thi đấu. Năm 2020, trong điều kiện phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phong trào chạy bộ trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn phát triển mạnh, sôi nổi, rộng khắp trên toàn địa bàn. Người dân cũng đã tự nâng cao ý thức bản thân, tích cực tham gia chạy bộ hàng ngày để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Sự phát triển của phong trào và việc duy trì tổ chức các giải chạy, việt dã cấp thành phố trong năm (3 giải) được xem là những đợt sát hạch quan trọng để TP Thanh Hóa tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, tham gia tranh tài tại các giải cấp tỉnh, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX sắp tới.

Ông Đàm Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa cho biết: Phong trào chạy bộ, việt dã sẽ tiếp tục là nội dung trọng tâm của TDTT quần chúng TP Thanh Hóa những năm tới. Để phong trào tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp, các ngành và các phường, xã trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới người dân ý nghĩa, lợi ích của việc chạy bộ thường xuyên để rèn luyện sức khỏe, nhất là trong điều kiện vẫn phải tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Trên cơ sở tình hình thực tế, TP Thanh Hóa sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa tài trợ, hỗ trợ tổ chức các giải chạy, giải việt dã, tạo điều kiện để người dân tham gia thi đấu, tranh tài. Đây là những sân chơi truyền thống bổ ích, thiết thực được duy trì tổ chức hàng năm. Ngoài ra, lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân sẽ được chọn làm ngày truyền thống để đẩy mạnh, phát triển phong trào chạy bộ và việt dã của TP Thanh Hóa hằng năm. Mô hình các gia đình chạy bộ, các đội, nhóm chạy việt dã sẽ từng bước được nhân rộng trên địa bàn, song song với đó là tổ chức giải chạy tiếp sức gia đình, chạy việt dã với quy mô ngày càng mở rộng hơn.

Bài và ảnh: Khánh Hưng