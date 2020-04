Bóng đá trẻ Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025: Thay đổi để tiếp tục lớn mạnh

Đội U15 Thanh Hóa giành chức vô địch giải bóng đá “Ngôi sao nhí - Cúp PVF” 2020, sự chuẩn bị rất tốt cho giải U15 quốc gia năm nay.

Không ngủ quên sau những thành tích nổi bật giành được trong năm 2019 với chức vô địch Giải U17 quốc gia, vị trí á quân Giải U15 quốc gia, các đội bóng trẻ của câu lạc bộ (CLB) Thanh Hóa đã sớm bắt tay ngay vào mùa giải 2020, cũng như bước vào giai đoạn phát triển mới 2020-2025. “Lĩnh ấn tiên phong”, U19 Thanh Hóa là đội đầu tiên xung trận ở vòng loại Giải vô địch quốc gia 2020.

Ngay từ đầu năm 2020, đội U19 với nòng cốt là các cầu thủ U17 vừa giành chức vô địch quốc gia 2019 đã sớm rà soát, củng cố và bổ sung lực lượng để chuẩn bị tham gia vòng loại Giải U19 quốc gia. So với những mùa giải trước, bước chuyển tích cực của đội được thay đổi từ việc nâng cao chất lượng từ băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên (HLV) Mai Xuân Hợp cũng vừa nhận tấm bằng A – HLV theo chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á, đã dày dạn kinh nghiệm ở Giải U17 quốc gia 2019 cùng với những cộng sự đều là những cựu cầu thủ từng chơi cho CLB Thanh Hóa trước kia. Với giáo án hoàn toàn mới, phù hợp với xu thế hiện nay và căn cứ vào khả năng của các cầu thủ, HLV Mai Xuân Hợp đã phát triển những tố chất, ưu điểm của các cầu thủ để xây dựng lối chơi mang đậm chất Thanh. Tham gia tranh tài tại vòng loại Giải U19 quốc gia với các đối thủ mạnh như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam và chủ nhà Thừa Thiên Huế, các cầu thủ U19 Thanh Hóa đã thể hiện được sự tự tin và phần nào là đẳng cấp của mình với vị trí tạm dẫn đầu bảng B với 3 trận thắng, 1 trận hòa. Thành tích này không quá bất ngờ, bởi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã có sự chuẩn bị rất tốt cho chiến dịch vòng loại với mục tiêu giành vé đi dự vòng chung kết. Nhà cầm quân trẻ tuổi này cho biết: Các đội bóng trẻ hiện nay đều được đầu tư khá bài bản từ khâu tuyển chọn cầu thủ từ lứa U11, sau đó được rèn luyện trong điều kiện sân bãi khá thuận lợi (Sân vận động Quảng Xương). Trải qua các giải đấu U11, U13, các em đã tích lũy được khá nhiều cả về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Ban huấn luyện cũng liên tục cập nhật những giáo án, bài tập mới sao cho các cầu thủ phát huy tốt nhất khả năng của mình. Những gương mặt như Văn Tùng, Trung Tuấn, Trọng Đạt... đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt hơn so với năm ngoái. Điều này đã đem đến phong độ thi đấu cao cho toàn đội, hoàn toàn tự tin khi gặp các đối thủ mạnh nhưng cũng tận dụng tối đa ưu thế khi gặp đối thủ dưới cơ.

Những năm qua, đội ngũ HLV các đội bóng trẻ của CLB Thanh Hóa đều đã được nâng cao trình độ, có bằng huấn luyện chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là yêu cầu tất yếu của xu thế phát triển bóng đá hiện nay. HLV Hoàng Thanh Tùng, người từng làm trợ lý lâu năm cho nhiều đời HLV của CLB Thanh Hóa tại V.League đã có bằng HLV theo chuẩn của AFC từ khá lâu, nay được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ HLV, trợ lý cũng dần được chuẩn hóa, được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ, bằng cấp huấn luyện. Các HLV đầy kinh nghiệm như Nguyễn Đức Hoàng (U15), Lê Hồng Minh (U17) vẫn là những nhà cầm quân quan trọng của các đội trẻ Thanh Hóa. Ngay trong những ngày đầu năm 2020, đội U15 Thanh Hóa đã xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá “Ngôi sao nhí - Cúp PVF” dành cho lứa tuổi U15 lần thứ III năm 2020 sau khi vượt qua các đối thủ PVF, Hải Phòng và Viettel.

Mục tiêu của bóng đá trẻ Thanh Hóa trong giai đoạn 2020-2025 là duy trì thứ hạng cao, phấn đấu có huy chương tại Giải vô địch quốc gia, từ đó đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu cả nước. Muốn đạt được mục tiêu đó, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu đang được CLB Thanh Hóa tập trung thực hiện. Toàn bộ dãy nhà ở khu vực khán đài A Sân vận động tỉnh đã cho tu sửa làm nơi ở cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ tại Sân vận động Quảng Xương tiếp tục được củng cố, khó khăn kinh phí trước đây cũng đã được giải quyết, bảo đảm sự ổn định cho các cầu thủ trẻ. Năm 2020 này cũng chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Thanh Hóa khi nhiều cầu thủ xuất sắc ở các đội tuyển trẻ kế cận đã được tạo điều kiện lên đội 1, được tập luyện cùng các cầu thủ đàn anh và quan trọng nhất là được huấn luyện bởi HLV Fabio Lopez. Nhà cầm quân người Italia cũng rất quan tâm tới các cầu thủ trẻ và muốn tạo cơ hội để họ được thể hiện khả năng, điều mà trước kia HLV Ljupko Petrovic đã từng làm. Sự xuất hiện của lứa cầu thủ trẻ như cặp trung vệ Lê Văn Đại, Nguyễn Hữu Lâm, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Văn Hội là kết quả sự nỗ lực của công tác đào tạo trẻ của CLB Thanh Hóa những năm qua. Thế hệ kế tiếp đầy triển vọng của Thanh Hóa có thể kể đến như Nguyễn Công Sơn, Bùi Văn Nội, Nguyễn Văn Tùng, Lê Trung Tuấn, Thái Sơn, Văn Huy, Trọng Đạt... được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ cho biết: Tăng chất Thanh, ưu tiên con em Thanh Hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo trẻ chính là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2020-2025 đúng như chủ trương mà tỉnh ta đã đề ra. Điều này tạo nên sức sống lâu bền cho đội bóng. Những kết quả đạt được của các đội bóng trẻ trong những năm qua là cơ sở để CLB tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện, tập luyện các đội trẻ. CLB cũng đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong những năm tới. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để duy trì thành tích cao của các đội bóng trẻ Thanh Hóa tại các giải quốc gia hàng năm, đưa xứ Thanh trở thành trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Khánh Hưng