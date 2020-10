Bảo đảm công tác tổ chức Giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2020 tại Thanh Hóa

Sáng 16 - 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2020, đón đoàn đua về đích chặng 3 tại TP Sầm Sơn và xuất phát chặng 4.

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ có điểm về đích chặng 3 tại TP Sầm Sơn vào ngày 26 - 10 và xuất phát chặng 4 tại thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) sáng 27 - 10

Giải diễn ra từ ngày 24 - 10 đến 1 - 11 với sự tham gia của các tay đua xuất sắc nhất đến từ 9 đội đua xe đạp mạnh trên cả nước.

Tổng giải có 9 chặng đua, lộ trình 1.219 km, trong đó tổng cự ly thi đấu 1.159km. Đoàn đua xuất phát tại Hà Nội ngày 24 - 10 và đi qua các tỉnh, thành: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và kết thúc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 1 - 11.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị đón và tiễn đoàn đua tại Thanh Hóa

Theo lịch thi đấu, chặng 3 của cuộc đua là Hà Nam - Thanh Hóa diễn ra vào ngày 26 - 10 có lộ trình 140 km với điểm xuất phát tại Chùa Tam Chúc (Hà Nam) và đích đến là khu vực tượng đài Nguyễn Thị Lợi, TP Sầm Sơn.

Chặng 4 của cuộc đua là Thanh Hóa - Nghệ An diễn ra vào ngày 27 - 10 với lộ trình 169 km, xuất phát từ thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương) tới Quảng trường Hồ Chí Minh TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức địa phương phát biểu tại hội nghị

Do chặng 3 và 4 của cuộc đua diễn ra vào thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nên công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu và có sự chuận bị chu đáo, chặt chẽ từ việc đón đoàn đua tại khu vực Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn) cho tới đích đến của chặng 3 tại khu vực tượng đài Nguyễn Thị Lợi (TP Sầm Sơn), cũng như tổ chức xuất phát chặng 4 (Thanh Hóa - Nghệ An) tại thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương).

Đại diện UBND TP Sầm Sơn tham gia ý kiến

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, các ngành liên quan để sớm triển khai các phương án chuẩn bị tối ưu, bảo đảm cho công tác đón và tiễn đoàn đua tại Thanh Hóa an toàn, thành công tốt đẹp.

TP Sầm Sơn phối hợp với Ban Tổ chức giải bố trí nơi lưu trú cho các đoàn VĐV, các thành viên Ban Tổ chức với tổng số hơn 300 người, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là làm tốt công tác đón đoàn đua về đích chặng 3 tại khu vực tượng đài Nguyễn Thị Lợi.

UBND huyện Quảng Xương phối hợp với Ban Tổ chức bảo đảm việc xuất phát chặng 4 (Thanh Hóa - Nghệ An) tại thị trấn Tân Phong thành công.

Công tác tuyên truyền giới thiệu về giải đấu cũng được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra chặng 3 và 4.

Năm 2019, TP Sầm Sơn đã phối hợp tổ chức thành công chặng đua tính giờ của giải

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 là hoạt động thể thao ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên xe đạp Việt Nam được giao lưu, cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật trong thời điểm nhiều giải đấu bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của TP Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Năm 2019, Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen đã được tổ chức thành công tại TP Sầm Sơn với chặng đua tính giờ cá nhân.

Mạnh Cường