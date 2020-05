Bản Rock không cần lời

1.Ngày 16-5-1966, “Ban nhạc rock hoàn thiện nhất, ban nhạc đầu tiên của nước Mỹ, và cũng là ban nhạc xuất sắc nhất” - The Beach Boys, phát hành album thứ 11 của họ: Pet Sounds. Đây là một trong những album có ảnh hưởng nhất đến lịch sử phát triển của âm nhạc thế giới. Năm 2003, tờ Rolling Stone xếp Pet Sounds ở vị trí số 2 trong danh sách “500 album vĩ đại nhất”. Năm 2004, album này đã được đưa vào danh sách thu âm quốc gia của Thư viện Quốc hội Mỹ với đề tựa “ý nghĩa văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ”.

Chúng ta có thể dễ dàng tìm và thưởng thức các ca khúc, bản nhạc của album này trên các trang web về âm nhạc. Bảo đảm rằng, bạn sẽ không ngừng nhịp chân, không ngừng gõ ngón tay và để tâm hồn mình trôi theo hòa âm với tiếng guitar lúc gằn lên, khi nhỏ giọt, chợt xen vào những âm thanh phá cách mà tinh tế, thấm đẫm hơi thở của cuộc sống - tiếng chuông xe đạp, chó sủa, tiếng tàu hỏa, thậm chí tiếng va đập của vỏ lon.

Điều đặc biệt là trong Pet Sounds có hai bản nhạc không lời: “Let,s Go Away for Awhile” và “Pet Sounds”. Cả hai bản nhạc này vốn được thu để làm phần nhạc nền cho các ca khúc, song dần dà tất cả đều được hoàn thiện và tác giả Wilson cho rằng, cả hai bản nhạc tốt hơn hết là không nên có lời.

2.Hôm nay là ngày “chàng Nhô” Nguyễn Tuấn Anh bước sang tuổi 25 - độ tuổi đẹp nhất trong đời cầu thủ.

Từ ngày còn là 1 trong 14 cầu thủ nhí xuất sắc nhất qua các vòng tuyển chọn gắt gao được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG khóa 1 năm 2007 cho đến tận bây giờ, với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Tuấn Anh vẫn luôn là cầu thủ xuất sắc nhất, đặc biệt nhất và được yêu quý nhất, như chính ông tâm sự: “Từ xưa đến nay, tôi luôn đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất mà học viện HAGL từng đào tạo, hơn cả Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng”.

Còn với người viết nói riêng và những người hâm mộ nói chung, được xem Tuấn Anh thi đấu, dù là với phong cách hào hoa, lãng tử trong giai đoạn đầu, cho đến những màn tái xuất già giặn, chững chạc gần đây, chỉ có thể thốt lên... quá đã.

Lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam lại mới có được một tiền vệ toàn diện như thế. Tuấn Anh vừa có phong thái của một “số 10 cổ điển” thể hiện ở khả năng cầm nhịp, điều tiết trận đấu, kiến tạo, ghi bàn, qua người, phối hợp...; vừa có những kỹ năng, tư duy của một tiền vệ trung tâm hiện đại, thoát pressing chỉ bằng một, hai nhịp xử lý bóng, đeo bám quyết liệt, sử dụng “tiểu xảo” khi cần thiết... Khi thi đấu ở thể lực và phong độ tốt nhất, Tuấn Anh chính là “chìa khóa”, là nhân tố quyết định cục diện trận đấu, như những gì tiền vệ quê gốc Thái Bình đã thể hiện trong các trận đấu gặp Malaysia, UAE và đặc biệt là Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong hành trình trở lại với bóng đá đỉnh cao, Tuấn Anh đã phải vượt qua tới 12 chấn thương, từ những chấn thương ở mức độ vừa như cơ lưng, cơ đùi, gân khoeo cho đến những chấn thương rất nghiêm trọng như dây chằng đầu gối hay sụn chêm. Điều đó càng khiến người hâm mộ thêm yêu quý và cảm phục tinh thần quả cảm của chàng tiền vệ được mệnh danh là “Pirlo của Việt Nam”.

Với người viết, Tuấn Anh đơn giản là một bản nhạc Rock không cần lời. Chỉ cầu mong rằng bản nhạc ấy đừng bị gián đoạn, như đã từng.

Nguyên Phong