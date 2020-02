Thể thao Thanh Hóa hướng tới những mục tiêu lớn

Thành tích vượt bậc mà thể thao thành tích cao Thanh Hóa giành được năm 2019 ở cả đấu trường quốc gia, quốc tế được xem là sự chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn phát triển mới 2020-2025. Năm 2020, thể thao Thanh Hóa đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao thành tích của nhóm các vận động viên (VĐV) trọng điểm tại các giải đấu quốc tế; giữ vững vị thế các bộ môn thế mạnh ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để lứa các VĐV kế cận, năng khiếu có dịp cọ xát, thi đấu tích lũy kinh nghiệm, chuyên môn cho chiến lược dài hơi.

Các VĐV đội tuyển cử tạ Thanh Hóa tập luyện, chuẩn bị các giải đấu trong năm 2020.

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, hầu hết các VĐV trọng điểm của thể thao Thanh Hóa, nhất là các tuyển thủ đã bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm. Điền kinh là một trong những bộ môn đóng góp nhiều VĐV nhất trong thành phần các đội tuyển quốc gia. Các gương mặt đã giành HCV tại SEA Games 30 như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch và Lương Văn Thao đang tích cực tập luyện cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Giải vô địch điền kinh châu Á, Giải điền kinh trong nhà châu Á năm nay. Đây chính là những sân chơi quan trọng của điền kinh Việt Nam và 3 VĐV của Thanh Hóa chính là những hạt nhân quan trọng, ngoài ra còn có sự đóng góp của HLV Trần Văn Sỹ. Mục tiêu mà hai anh em quê Ngọc Lặc Quách Công Lịch và Quách Thị Lan hướng tới năm 2020 chính là giành được những thành tích ở các cự ly cá nhân sở trường 400m và 400m vượt rào, những nội dung mà cả Quách Thị Lan và Quách Công Lịch chỉ giành được HCB và HCĐ ở SEA Games 30 vừa qua. Việc không giành được HCV được xem là những bài học kinh nghiệm quý mà Quách Thị Lan và Quách Công Lịch có được để hướng tới một sự đổi thay mạnh mẽ. Cả hai VĐV đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có được trạng thái sung mãn nhất. Trong khi đó, VĐV Lương Văn Thao chính là gương mặt sáng giá ở các cự ly chạy trung bình, được xem là người kế cận và cũng là đồng đội của đàn anh Quách Công Lịch ở các nội dung 400m và tiếp sức. Hai giải vô địch điền kinh châu lục trong năm nay được xem như là một cuộc thử lửa quan trọng với điền kinh Thanh Hóa để tiếp tục khẳng định thành tích trên đấu trường quốc tế. Đặc biệt, Quách Thị Lan vẫn tiếp tục phải nỗ lực cải thiện thành tích để tìm vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Thanh Hóa có 2 tuyển thủ gồm Quách Thị Huệ và Nguyễn Tuấn Vũ. Trong đó phải kể đến Quách Thị Huệ, khi nữ VĐV này thi đấu ở các cự ly chạy ngắn gồm 100m và 200m. Phải lâu rồi, Thanh Hóa mới có một nữ VĐV ở 2 nội dung trên.

Vừa có sự trở lại mạnh mẽ với những thành tích đáng kể trong năm qua, các tài năng bơi lội Thanh Hóa cũng sớm phải chia tay gia đình để khăn gói vào Trung tâm Huấn luyện quốc gia 3 (TP Đà Nẵng) để bước vào kỳ huấn luyện trọng điểm mới. Năm 2020, bơi lội Thanh Hóa với những gương mặt trẻ đầy tài năng, đã khẳng định được sự trưởng thành như Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang, Lê Hà My, Nguyễn Phương Thanh sẽ khá bận rộn với các giải trẻ, giải vô địch quốc gia và các giải khu vực, châu lục khác. Không quá đặt nặng thành tích, HLV Trịnh Văn Sáng và các học trò xác định rõ mục tiêu là nâng cao khả năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để có sự chuẩn bị dài hơi. Tuy vậy, tại đấu trường quốc gia, bơi lội Thanh Hóa sẽ nỗ lực để cải thiện vị trí, hướng tới tốp đầu, hướng tới SEA Games 31 – năm 2021 trên sân nhà và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022.

Cũng hướng tới và có sự chuẩn bị dài hơi, các bộ môn trọng điểm khác của Thanh Hóa như pencak silat, vovinam, cầu mây, vật, karate, cử tạ... HLV Nguyễn Văn Hùng, trưởng bộ môn pencak silat Thanh Hóa cho biết: Bộ môn tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ cho các hạng cân đối kháng, vốn là thế mạnh của Thanh Hóa từ trước đến nay. Chúng tôi dành sự tập trung cao nhất cho các VĐV lứa trẻ, năng khiếu vì vậy sẽ tạo điều kiện để các em được tham gia các giải trong nước, cũng như quốc tế đối với các VĐV được gọi lên tuyển quốc gia.

Do vovinam sẽ góp mặt trở lại vào SEA Games 31 – năm 2021 do đó các VĐV của bộ môn này chắc chắn sẽ có một năm thi đấu rất bận rộn và đầy thử thách. Liên tiếp nhiều năm qua, Vovinam Thanh Hóa đều nằm trong tốp 3 toàn quốc và duy trì thành tích ổn định tại các giải đấu quốc tế từ cấp châu lục cho tới thế giới. Theo dự đoán, các giải đấu cấp quốc gia năm 2020 sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt từ các địa phương đơn vị trên toàn quốc. Cuộc đua tranh giành các vị trí trong thành phần đội tuyển quốc gia cũng sẽ khốc liệt hơn, đòi hỏi mỗi VĐV đều phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những năm trước.

Trong khi đó, bộ môn vật sau thành tích đột phá năm 2019 và thành công trong công tác đào tạo trẻ cũng đang hướng tới năm 2020 với mục tiêu chinh phục những cột mốc thành tích mới. Các giải vô địch quốc gia và quốc tế chính là cơ hội để các đô vật xứ Thanh khẳng định vị thế. Ông Nguyễn Minh Dương, HLV trưởng bộ môn vật Thanh Hóa cho biết: Đạt được thành tích đã khó, giữ được thành tích và thứ hạng còn khó hơn rất nhiều, ngay cả ở đấu trường quốc gia. Vì vậy, bộ môn xác định rõ sẽ phải nỗ lực vượt khó, vượt lên chính mình ngay từ quá trình tập luyện, mới có hy vọng giành được những thành tích.

Không khí luyện tập sôi nổi, tích cực, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm mới Canh Tý. Các HLV, VĐV của thể thao Thanh Hóa đang nỗ lực từng ngày, hướng tới những mục tiêu, thành tích trong năm 2020. Để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác huấn luyện, tập luyện của các bộ môn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cũng đã lên kế hoạch, triển khai sửa chữa các phòng tập, sân tập, góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện tập luyện, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, động viên về đời sống, khen thưởng kịp thời cho các VĐV, HLV xuất sắc.

Bài và ảnh: Mạnh Cường