Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

Ngày 12-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước gắn với Giải bơi, lặn cứu đuối toàn tỉnh năm 2020.

Mục đích nhằm chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 hàng năm; Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020); Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); Đồng thời tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phái đảm báo thiết thực, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn dân và trẻ em tham gia học bơi; Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động bơi lội phòng, chống đuối nước; Chấp hành nghiêm túc các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự xã hội; Vận động thế hệ trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học, cũng như vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

Thời gian tổ chức vào ngày 24-5-2020, tại bể bơi Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT