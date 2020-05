Điền kinh, bơi lội – thế mạnh của thể thao huyện Cẩm Thủy

Các vận động viên tranh tài tại Giải việt dã huyện Cẩm Thủy năm 2019.

Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, Cẩm Thủy được xem là một trong những địa phương có phong trào điền kinh phát triển mạnh nhất của tỉnh.

Điều này đã được khẳng định từ phong trào chạy việt dã của địa phương, trong đó mạnh nhất tại khối các trường học. Phần lớn tại giải việt dã cấp huyện hàng năm, các vận động viên (VĐV) giành thứ hạng cao đều thuộc về các trường THPT trên địa bàn, tiêu biểu như Trường THPT Cẩm Thủy 1, THPT Cẩm Thủy 2. Sự phát triển của phong trào việt dã tại khối trường học chính là cơ sở để huyện Cẩm Thủy chọn bộ môn này làm thế mạnh của địa phương. Hơn thế nữa, phong trào việt dã cũng khá phổ biến tại các xã, thị trấn đã tạo nên sự đua tranh sôi nổi, tích cực trên toàn địa bàn. Để có được những kết quả trên, hàng năm huyện Cẩm Thủy đều tổ chức thành công giải việt dã. Tại đại hội TDTT cấp huyện, xã, thị trấn, điền kinh là môn quan trọng có nhiều nội dung thi đấu nhất. Các VĐV được tuyển chọn từ các giải cơ sở chính là nguồn nhân lực quan trọng để huyện Cẩm Thủy cử tham gia giải cấp tỉnh. Các VĐV của Cẩm Thủy cũng thường xuyên nằm trong các vị trí nhất, nhì, ba cá nhân, đồng đội tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa. Có thời điểm, VĐV Lê Thị Linh của huyện Cẩm Thủy 3 năm liên tiếp từng thống trị cự ly chạy 3.000m cá nhân nữ trẻ, đồng thời giúp địa phương này giành vị trí nhất đồng đội nữ. Từ phong trào việt dã, bộ môn điền kinh với thế mạnh là các cự ly chạy trung bình và chạy dài đã trở thành thế mạnh của huyện Cẩm Thủy, giành được nhiều huy chương, đóng góp cho thành tích toàn đoàn trong tốp đầu tại các kỳ Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh.

Trong khi đó, bơi lội vốn là môn thể thao truyền thống, thế mạnh có vị thế hàng đầu toàn tỉnh từ khá lâu, tuy vậy trong một khoảng thời gian dài, bơi lội của huyện Cẩm Thủy có sự trầm lắng cả ở phong trào, lẫn thành tích cấp tỉnh. Đây là điều dễ hiểu bởi điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, do nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất lớn, không có nguồn lực xã hội hóa. Nếu phát triển phong trào bơi lội tại các lưu vực sông, hồ thì không bảo đảm an toàn. Bởi vậy sau nhiều năm cố gắng, đến đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 4 bể bơi được đầu tư, phần nào đáp ứng nhu cầu học bơi của nhân dân ở tất cả các lứa tuổi, nhất là trẻ em, học sinh trên địa bàn. Trong 2 năm qua, huyện cũng đã bắt đầu thí điểm và nhân rộng mô hình bể bơi thông minh, lắp đặt tại các trường học và khu trung tâm văn hóa – thể thao của các xã, thị trấn phù hợp. Toàn bộ số bể bơi nói trên được xây dựng, vận hành, quản lý theo hình thức xã hội hóa, thuận lợi để nhân dân tham gia luyện tập. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, huyện có điều kiện nâng cao chất lượng các giải bơi do địa phương tổ chức. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn huyện lần thứ IX – năm 2019, môn bơi đã có sự tham gia tranh tài của các VĐV đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn với số lượng đông nhất từ trước đến nay. Từ tiền đề đó, tại Hội khỏe Phù Đồng toàn tỉnh lần thứ IX, Cẩm Thủy nằm trong tốp đầu toàn tỉnh về thành tích bơi lội, đóng góp các VĐV xuất sắc cho đội tuyển bơi các cấp THCS, THPT của tỉnh...

Ông Vũ Hồng, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cẩm Thủy cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện tiếp tục đầu tư mạnh cho phong trào điền kinh và bơi lội trên địa bàn. Việc duy trì tổ chức giải việt dã cấp xã, thị trấn với tỷ lệ 100%, nâng cao chất lượng giải việt dã cấp huyện hằng năm, mở rộng các nội dung thi đấu môn điền kinh tại Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IX – năm 2021 chính là nội dung trọng tâm vừa để đẩy mạnh phong trào tại cơ sở, vừa có sự chuẩn bị tốt nhất, phấn đấu giữ vững vị trí hàng đầu về điền kinh tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX và giải việt dã cấp tỉnh. Đối với bơi lội, huyện tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, nhân rộng mô hình bể bơi thông minh trên địa bàn. Trong năm 2020, phấn đấu bổ sung thêm các bể bơi thông minh tại các trường học, các địa phương có phong trào tốt, có nhu cầu cao. Ngoài ra, huyện sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ các hướng dẫn viên, huấn luyện viên bơi lội đạt chuẩn, huy động sự tham gia của các giáo viên giáo dục thể chất của các trường, cũng như các cộng tác viên tại các bể bơi xã hội hóa. Trên cơ sở thực tế, huyện sẽ tổ chức giải bơi cấp huyện, ngành giáo dục để tạo nguồn VĐV cho đội tuyển huyện tham gia, giành thành tích cao tại các giải cấp tỉnh.

Mạnh Cường