{publishtime} {title} {lead} {title} Tài không đợi tuổi West Derby – vùng ngoại ô giàu có của Liverpool nổi tiếng là quê hương, nơi sinh sống và lập nghiệp của nhiều vĩ nhân. Đây là nơi Pete Best - tay trống đầu tiên của ban nhạc huyền thoại “Tứ quái” The Beatles chơi với ban nhạc riêng của mình ở quán The Casbah Coffee Club, trước khi gia nhập The Beatles. Trent Alexander-Arnold đã làm được điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước ở tuổi 21. Là nơi “ông trùm” Albert Menotti Haynes sinh ra và lớn lên trước khi di cư sang Argentina và thành lập “đế chế” xuất bản Haynes. West Derby cũng có ngôi trường nơi huyền thoại Steven Gerrard của CLB Liverpool theo học thời niên thiếu. Vùng đất này cũng là quê hương, nơi nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho một chàng trai trẻ đang như vũ bão tiến vào “ngôi đền” của các huyền thoại bóng đá. Anh là Trent Alexander-Arnold, hậu vệ phải được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới hiện nay của Liverpool – cầu thủ vừa có chức vô địch Ngoại hạng Anh ở tuổi 21 cùng vô số các kỷ lục. Tài năng bóng đá của Trent Alexander-Arnold được phát lộ từ rất sớm. Ngay từ năm 6 tuổi, anh đã được tuyển trạch viên của Liverpool phát hiện và đưa vào đội trẻ. Cậu nhóc Arnold ngày ấy từng được Steven Gerrard nhắc đến trong cuốn tự truyện: “Đôi chân cậu ấy khá dài, nhưng đấy là một chàng trai tài năng, đáp ứng đủ mọi điều kiện bạn cần. Trent Alexander-Arnold có thể đá ở vị trí số 6, một tiền vệ cầm trịch”. Arnold hiện không chơi ở vị trí “số 6”, song nhận định của Gerrard về tiềm năng của chàng trai trẻ đã trở thành hiện thực, thậm chí vượt xa mọi kỳ vọng. Arnold trưởng thành nhanh chóng trong các cấp “U” của Liverpool, từng là đội trưởng đội U-16 và U-18. Mùa giải 2016-2017, ở tuổi 18, Trent Alexander-Arnold đã có mặt tại đội hình một của “The Kop”. Anh giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Liverpool trong các năm 2017 và 2018. Đặc biệt, năm 2019, Arnold cùng Liverpool giành được danh hiệu vô địch UEFA Champions League và có tên trong đội hình tiêu biểu mùa giải của cả Premier League và UEFA Champions League. Đồng thời, Arnold đi vào lịch sử Champions League với tư cách là cầu thủ thuộc lứa tuổi U21 đầu tiên và duy nhất có tên trong đội hình xuất phát 2 trận chung kết liên tiếp. Bước lên “sân khấu” bóng đá chưa lâu, song những dấu ấn mà Trent Alexander-Arnold để lại là vô cùng sâu đậm, một “quái kiệt” ở độ tuổi đôi mươi. Điển hình là khoảnh khắc thiên tài của Arnold trong tình huống kiến tạo từ pha đá phạt góc giúp Origi ghi bàn vào lưới Barcelona, đưa Liverpool vào chung kết Champions League 2018-2019, sau đó giành chức vô địch. Mới đây nhất, tại vòng 37 Ngoại hạng Anh trong chiến thắng 5-3 của Liverpool trước Chelsea, Arnold lại khiến cả thế giới nhắc đến anh với màn thể hiện đỉnh cao. Đó là tình huống Arnold có quả tạt hoàn hảo để Roberto Firmino khôi phục cách biệt 3 bàn cho Liverpool trong hiệp 2. Với pha bóng này, Arnold đã có đường chuyền thành bàn thứ 13 - phá kỷ lục kiến tạo của các hậu vệ ở Premier League do chính mình thiết lập ở mùa trước (12 pha kiến tạo). Trước đó là pha đá phạt hàng rào mẫu mực khiến thủ môn Kepa Arrizabalaga của Chelsea chỉ biết đứng nhìn và bình luận viên chỉ biết ồ lên đầy kinh ngạc. Bàn thắng giúp Arnold tiệm cận kỷ lục của tiền bối Jamie Redknapp với 4 bàn thắng bằng đá phạt trực tiếp ở Premier League trong độ tuổi U21. Ở tuổi 21, Trent Alexander-Arnold đã có được sự nghiệp mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều mơ ước với 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Cúp bóng đá các câu lạc bộ thế giới. Đặc biệt, với 25 pha kiến tạo sau 2 mùa giải (2018-2019 và 2019-2020), Trent Alexander-Arnold thực sự là “trái tim” của đội bóng, là nguồn “tiếp đạn” dồi dào giúp Liverpool đạt danh hiệu á quân rồi tiến bước chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh một cách kỳ diệu sau 30 năm đằng đẵng chờ đợi. Định mệnh đã chọn Trent Alexander-Arnold cho Liverpool bằng cách trao cho anh lá thăm may mắn để tham gia Học viện bóng đá trẻ Liverpool 15 năm trước. Chấn thương nặng của Nathaniel Clyne, vốn là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải Liverpool trước thềm mùa giải 2017-2018 mở ra cơ hội tuyệt vời cho Arnold khẳng định mình. Hậu vệ phải cũng là vị trí mà người đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard chơi những năm đầu sự nghiệp. Để rồi từ đó, Arnold không ngừng tiến bước, không ngừng chinh phục các kỷ lục. Đó giống như sự sắp đặt của số mệnh để Trent Alexander-Arnold rèn giũa trở thành thủ lĩnh tương lai của “Lữ đoàn đỏ”. Hãy cùng chờ đợi và tin tưởng! Nguyên Phong