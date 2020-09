Điều tốt nhất để lại sau cùng

1. Có nơi nào trên thế giới mà mặt trời không bao giờ lặn? Câu trả lời là Thụy Điển. Trong khoảng thời gian đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, ở Thụy Điển mặt trời thường lặn vào lúc nửa đêm và bắt đầu mọc vào lúc 4:30 sáng.

Vì thế, người ta ví Thụy Điển được ví như một viên ngọc sáng tại vùng đồi núi trập trùng của Bắc Âu. Đến đây, du khách sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp kéo dài tận tới nửa đêm, khi ánh sáng nhuộm vàng những tòa nhà xây bằng đá từ thế kỷ 17-18, hay những thảm thực vật chiếm tới 30% của đất nước thanh bình này. Ranh giới giữa ngày và đêm vì thế cũng được xóa nhòa.

2. Người ta ví anh như một buổi hoàng hôn rực rỡ và say đắm - một cầu thủ khẳng định chân giá trị ở 2 CLB nổi tiếng bậc nhất thế giới khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Anh là Henrik Larsson.

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 49 của huyền thoại người Thụy Điển, hãy cùng nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ nhất về anh - trận Chung kết Champions League 2005-2006 - trận chung kết thứ 14 của UEFA Champions League và là trận chung kết thứ 51 của Cúp C1 châu Âu. Dưới sự chứng kiến của 79.610 khán giả, Barcelona và Arsenal đã cùng nhau cống hiến một trận đấu mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong ánh sáng rực rỡ của “sân khấu” Stade de France của nước Pháp, Henrik Larsson chỉ với hơn 30 phút xuất hiện trên sân đã từ vị trí dự bị trở thành nhân vật chính.

Ngay phút 18 của trận đấu, thủ thành Jens Lehmann của Arsenal đã bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi ngoài vòng cấm địa. Thế nhưng đội bóng của Thủ đô Luân Đôn mới là người vượt lên trước sau pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Sol Campbell ở phút 37. Barcelona sau đó gia tăng sức ép về phía khung thành do Manuel Almunia trấn giữ, nhưng bất lực trong việc ghi bàn.

Đó cũng là lúc “Gã khổng lồ xứ Catalunya” cần đến một thay đổi bước ngoặt.

Phút 61, Henrik Larsson được tung vào sân thay Mark van Bommel.

Chỉ sau 15 phút có mặt trên sân, Larsson đã có pha chạm bóng làm tường tinh tế để “Báo đen” Samuel Eto,o thoát xuống ghi bàn thắng cân bằng tỉ số.

Phút 80, Larsson rướn người nhận bóng trong vòng cấm địa của Arsenal, rồi bằng một pha xoay người 180 độ mềm mại, anh chuyền quả bóng đúng đà di chuyển của Juliano Belleti để hậu vệ người Brasil băng xuống ghi bàn ở góc hẹp, ấn định tỉ số 2-1. Barcelona sau 14 năm chờ đợi, đã có chức vô địch Champions League/C1 lần thứ 2.

“Ai cũng nói về Giuly, Ronaldinho, Eto,o và những người khác nữa. Tôi không nhìn thấy họ. Tôi chỉ thấy Larsson mà thôi. Anh ấy vào sân, thay đổi thế trận và kết liễu trận đấu” - Thierry Henry chia sẻ về trận chung kết.

“Henrik là thần tượng của tôi và thật tuyệt vời khi được chơi cạnh anh ấy” -Ronaldinho - cầu thủ xuất sắc nhất trận Chung kết, bày tỏ.

Henrik Larsson đến với Barcelona khi anh đã 33 tuổi và chỉ là phương án dự phòng cho những Samuel Eto,o, Ronaldinho hay Ludovic Giuly.

Trong khi ở Barcelona, để giữ được “vé” đá chính trên hàng tiền đạo đã vô cùng khó khăn, nói gì đến việc chứng tỏ mình từ băng ghế dự bị.

Henrik Larsson sẽ dễ dàng mất tất cả hào quang sau 7 năm ở Celtic - nơi anh được xưng tụng là “King of Kings” - Vua của các vị vua, nơi anh có tới 242 bàn thắng trong 313 trận, giúp Celtic vô địch Scotland 4 lần - nơi giúp anh đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu năm 2001.

Quả thực, khoảng cách giữa giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha và Scotland là vô cùng lớn. Mùa giải 2004-2005 diễn ra không thực sự may mắn với Henrik Larsson. Anh ra sân 17 lần, ghi được 4 bàn và phải nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối vào tháng 11-2004. Tuy nhiên, HLV Frank Rijkaard nhìn thấy được tiềm năng lớn của anh nên quyết định giữ Larsson ở lại thêm một năm. Ở mùa giải 2005-2006, Larsson được ra sân tới 42 lần, ghi 10 bàn ở La Liga và “món quà” đặc biệt nhất anh gửi tặng các “cules” và ban huấn luyện để đền đáp lại sự tin tưởng chính là 2 pha kiến tạo mềm mại, tinh tế ở Chung kết Champions League 2005-2006 mà chúng ta vừa nhắc đến.

Sau vinh quang ở Paris, Henrik Larsson trở lại CLB quê nhà Helsingborg để kết thúc sự nghiệp. Nhưng ít lâu sau, HLV Sir Alex Ferguson đề nghị Larsson đến Anh khoác áo Manchester United theo một hợp đồng cho mượn 3 tháng. Khi đó giải Thụy Điển đang nghỉ Đông cho đến hết tháng 4 và anh đồng ý với thử thách ở nước Anh.

Còn với Manchester United, ở thời điểm đó, Ruud van Nistelrooy vừa ra đi và Sir Alex Ferguson chỉ còn Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Louis Saha đảm nhận việc ghi bàn. Old Gunnar Solskjaer gặp chấn thương dài hạn, trong khi “Quỷ đỏ” vừa trải qua ba mùa giải trắng tay liên tiếp. Họ cần một tiền đạo để đeo đuổi hy vọng vô địch.

Chỉ trong 10 tuần lễ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Larsson ra sân 13 lần, ghi 3 bàn thắng. Tại Premier League, Man Utd giành 18/21 điểm tối đa trong 7 trận đấu có Larsson. Quan trọng hơn, ảnh hưởng của Larsson lên phòng thay đồ và trên sân cỏ với đồng đội là vô cùng lớn. Anh kích thích tinh thần chiến đấu của toàn đội bằng phong thái lịch thiệp, cầu thị, cần mẫn và thông minh.

Larsson rời Old Trafford tháng 3, tới tháng 5-2007, Manchester United lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Larsson không được nhận huy chương do thời lượng ra sân quá ít ỏi. Tuy vậy, anh vẫn được đặc cách với một tấm huy chương vinh danh quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt vời của mình tại Old Trafford.

“Điều duy nhất tôi luyến tiếc trong suốt sự nghiệp là không thể ở Manchester đến hết mùa giải. Nếu ở lại, có lẽ họ sẽ đề nghị tôi ký thêm. Vấn đề ở đây là việc tôi hứa với Helsingborg và tôi muốn sắp nhỏ có nơi để gọi là nhà” - Larsson sau này chia sẻ.

3.Hoàng hôn luôn đong đầy cảm xúc. Những tia nắng cuối ngày rực lên lần cuối đủ lay thức những cảm xúc đẹp đẽ nhất về nhân sinh. Henrik Larsson cũng vậy, sự nghiệp của anh là minh chứng cho câu nói: “Save the best for last” - điều tốt nhất để lại sau cùng.

Nguyên Phong