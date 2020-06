“Cuộc sống luôn có 2...”

Dấu giày trên sân cỏ:

Đối với các tifosi, World Cup 2002 mãi là một nỗi căm hờn. Hãy cùng nhớ lại cái cách mà Hàn Quốc đã dùng để chiến thắng người Italia 18 năm trước ở vòng 1/8.

Italia đến World Cup 2002 với dàn hảo thủ mà chỉ nghe tên thôi đã thấy “gai người”: Thủ thành Gianluigi Buffon, hàng thủ huyền thoại gồm Maldini, Nesta và Cannavaro, hàng công có Totti, Vieri và Del Piero... Mục tiêu của đội bóng áo Thiên thanh đương nhiên là chinh phục ngôi vương.

Người Italia vẫn tràn đầy tự tin cho đến khi hành quân đến sân Daejeon. Không phải bởi Hàn Quốc với lối đá pressing toàn sân cùng nền thể lực sung mãn như... “mới uống Sâm” khiến Italia chật vật trong việc vận hành lối chơi ban bật nhỏ của mình, mà còn bởi cùng lúc họ phải đối mặt với cả “kịch sĩ”, “võ sĩ” và những tiếng “còi ma” trong một trận cầu kéo dài 120 phút.

Ngay phút thứ 4, trong một tình huống tác động không rõ ràng của Panucci với Seol Ki-hyeon, gã trọng tài người Ecuador Byron Moreno lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Rất may là thủ thành Buffon đã chặn đứng cú sút chìm của Ahn Jung Hwan.

Phút thứ 18, từ một pha đá phạt góc, Vieri đánh đầu đưa Italia vượt lên dẫn trước. Cũng bắt đầu từ đây, sân bóng nhường chỗ cho... sân khấu và võ đài.

Phút 19, Vieri cùng lúc bị 2 cầu thủ phía Hàn Quốc túm áo, đá chân, đẩy người trong một tình huống tranh chấp ở sát đường biên dọc.

Phút thứ 22, trong một pha tăng tốc phản công, Del Piero bị cầu thủ số 22 bên phía Hàn Quốc... vật xuống sân.

Phút 28, Vieri tỳ đè dũng mãnh, vung chân chuẩn bị tung một cú vô lê, hậu vệ số 6 bên phía Hàn Quốc sử dụng tiểu xảo kéo tay áo khiến tiền đạo phía Italia mất thăng bằng, thế nhưng trọng tài Byron Moreno lại thổi phạt Vieri trong sự ngỡ ngàng và cái phẩy tay chán ngán của “Bò mộng”.

Những diễn biến tiếp sau: Choi Jin-cheul vào bóng bằng cả hai chân đối với Zambrotta. Lee Chun-soo đạp thẳng vào đầu Paolo Maldini... Nhưng không, không có phạm lỗi, không có thẻ phạt. Thẻ phạt chỉ dành cho Italia.

“Hoàng tử thành Roma” Totti bị Byron Moreno rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha tranh chấp bóng bổng ở vòng tròn giữa sân với cầu thủ phía Hàn Quốc vì cho rằng anh... đánh tay vào mặt cầu thủ Hàn Quốc. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc sau đó còn chỉ tay hăm dọa Totti và nhận được... sự khuyên nhủ từ trọng tài.

Ngược lại, trong một tình huống phạt góc ở cuối hiệp 1, Ahn Jung Hwan thậm chí đã... “tặng” cho Francesco Co Co bên phía Italia một cú đánh vào thái dương khiến máu chảy ướt cả một bên gáy của hậu vệ này. Nhân viên y tế phải lập tức vào sân cầm máu, băng bó vết thương cho Co Co. Thế nhưng trọng tài phẩy tay cho rằng đó chỉ là một tình huống tranh chấp thông thường.

Phút thứ 5 của hiệp 2, tiền vệ mang áo số 7 Kim Tae-Young - từ đầu trận đã thi đấu với một cái nút lỗ mũi màu trắng bên phía Hàn Quốc có... quà cho Del Piero: Một cú thúc cùi chõ vào thẳng mặt - chuyên nghiệp và đẹp mắt như một pha ra đòn của võ sĩ MME.

Đỉnh điểm của “màn kịch” là ở hiệp phụ thứ nhất - phút 105 của trận đấu. Cho rằng Totti ngã vờ để kiếm phạt đền, trọng tài Byron Moreno đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với số 10 của Italia. HLV Trappatoni gào lên tức tối và đá tung chai nước bên ngoài đường pitch. Trong sân, các cầu thủ Italia ngán ngẫm cùng cực. Pha quay chậm sau đó cho thấy Totti đã bị chuồi vào chân.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter sau này khẳng định, tình huống Totti ngã trong vòng cấm “không xứng đáng” phải nhận thẻ vàng.

Chưa phải đã hết. Italia sau đó lẽ ra đã có chiến thắng, nếu trọng tài Byron Moreno không thổi việt vị Tommasi trong tình huống tiền vệ người Italia chạy cắt mặt nhận đường chuyền loại đã bỏ toàn bộ hàng phòng ngự - kể cả thủ môn phía Hàn Quốc của Vieri.

Kết quả cuối cùng thì chúng ta đã rõ, Italia thất trận bởi bàn thắng của Ahn Jung Hwan phút 117.

Hàng triệu người Hàn Quốc đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử. Đội quân Azzurri lặng lẽ về nước trong sự cảm thông của báo giới và người hâm mộ.

Tờ Corriere della Sera của nước này nhấn mạnh: “Italy đã rơi vào một kỳ World Cup đen tối cùng đội ngũ trọng tài tệ hại. Chưa có đội bóng nào trong lịch sử bị đối xử bất công như thế”.

Lẽ dĩ nhiên, trọng tài Byron Moreno trở thành kẻ thù của Italia. Trong hai lần đặt chân đến “đất nước hình chiếc ủng” sau này, ông ta đều được đón tiếp bằng cà chua và trứng thối. Hình Moreno được dán tại các nhà vệ sinh ở thành phố Naples.

Tiền đạo đã ghi bàn thắng quyết định Ahn Jung Hwan bị đội bóng chủ quản Perugia... đuổi thẳng cổ kèm thông báo lạnh lùng: “Anh ta sẽ không bao giờ được đặt chân tới CLB nữa. Chúng tôi không chấp nhận một cầu thủ đã phá hoại lòng tự hào dân tộc của Italy”. Rời Serie A, sự nghiệp của tiền đạo này cũng chìm nghỉm.

Còn gã trọng tài được mệnh danh là “trọng tài khốn nạn nhất thế giới” sau một loạt scandal trong sự nghiệp, sau khi giã từ sự nghiệp đã chuyển sang buôn ma túy và có 10 năm bóc lịch sau khi bị cảnh sát Mỹ bắt quả tang vận chuyển 6,2 kg cocaine.

Theo nhật báo Shukan Bunshu (Nhật Bản), trước khi lên đường tham dự World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Byron Moreno nợ nần chồng chất và phải cầm cố căn nhà ở thủ đô Quito.

Nhưng chỉ một tháng cầm còi tại World Cup, Moreno không những trả sạch nợ nần mà còn mua siêu xe và đi du lịch nước Mỹ.

Còn với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, chiến tích ở World Cup 2002 vẫn được nhắc lại trước mỗi kỳ World Cup mà họ tham dự. Nhưng với những CĐV trung lập, “tai tiếng” còn được nhắc đến nhiều hơn là “nổi tiếng”.

Thực tế là ở các kỳ World Cup tiếp theo, mất đi lợi thế chủ nhà, Hàn Quốc chỉ có thêm một lần vượt qua vòng bảng - trở về đúng “mâm” của mình.

Với Italy, thất bại tại World Cup 2002 kéo theo một thất bại khác tại EURO 2004. Nền bóng đá nước này tiếp tục rơi vào khủng hoảng tồi tệ do scandal dàn xếp tỷ số “Calciopoli”.

Thế nhưng, với 9 tuyển thủ có mặt từ World Cup 2002 như Totti, Cannavaro, Materazzi, Del Piero..., Azzurri đã ngạo nghễ lên ngôi vô địch tại World Cup 4 năm sau đó.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Italia năm xưa, ngẫm cho cùng cũng như câu nói: “Sự thật có 6 chữ thì giả dối cũng vậy. Cười có 4 chữ và khóc cũng thế. Cuộc sống luôn có 2...”.

Nguyên Phong