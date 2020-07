WHO thành lập ủy ban độc lập đánh giá công tác xử lý dịch COVID-19

Ngày 9/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ thành lập một ủy ban độc lập nhằm đánh giá cách thức xử lý đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của tổ chức này, cũng như công tác phòng chống dịch của chính phủ các nước.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 22/6/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các đại diện của 194 nước và vùng lãnh thổ thành viên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ell Johnson Sirleaf đã đồng ý đứng đầu ủy ban trên và sẽ lựa chọn các thành viên.

Ông Ghebreyesus cũng cho biết ủy ban này sẽ cung cấp một báo cáo sơ bộ cho cuộc họp thường niên của các Bộ trưởng Y tế dự kiến sẽ được triệu tập vào tháng 11 tới.

Ngoài ra, người đứng đầu WHO cũng đề cập tới việc hồi tháng Năm vừa qua, các nước thành viên của WHO đã nhất trí thông qua nghị quyết của Liên minh châu Âu (EU), trong đó kêu gọi đánh giá độc lập về biện pháp ứng phó quốc tế đối với khủng hoảng, bao gồm cả cuộc điều tra về cách thức xử lý của WHO liên quan đến đại dịch COVID-19 .

Tổng Giám đốc WHO đưa ra thông báo trên sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo bắt đầu tiền trình rút khỏi WHO với cáo buộc tổ chức này không thực hiện các cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết.

Trước đó, ngày 14/4, ông Trump đã tuyên bố Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho WHO để chờ kết luận điều tra về phản ứng của WHO mà ông cho là “thất bại” đối với đại dịch COVID-19./.

