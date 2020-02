WHO khuyến cáo thế giới chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24/2 tuyên bố, thế giới cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan chủng mới của virus corona ( SARS-CoV-2 ) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chết người và cần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: The National)

Phát biểu với phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Ghebreyesus cho biết, tới nay, WHO vẫn chưa coi sự bùng phát dịch COVID-19, khiến hơn 2.600 người tử vong, là một đại dịch , song các quốc gia cần “nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch” mà không nên “sợ hãi.”

Theo WHO, dịch bệnh vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát trên toàn cầu hay gây ra số ca tử vong lớn, hiện còn “quá sớm” để nói về một đại dịch.

Phát biểu của ông Ghebreyesus tại cuộc họp báo cho biết WHO quan ngại sâu sắc về sự gia tăng đột ngột số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy, Iran và Hàn Quốc.

Tổng giám đốc WHO cho biết hiện có 2.074 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 28 quốc gia (không bao gồm Trung Quốc) và ghi nhận 23 trường hợp tử vong. Theo đó, WHO khuyến cáo mỗi quốc gia phải tự đánh giá tình hình theo bối cảnh của từng nước, và WHO cũng sẽ làm như vậy thông qua việc giám sát 24/24. ông nhấn mạnh cần thống nhất kiềm chế dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)