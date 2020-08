WHO kêu gọi các nước châu Phi sớm mở cửa lại các trường học

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) kêu gọi chính phủ các nước châu Phi thúc đẩy các biện pháp cho phép mở lại các trường học đã đóng cửa gần 6 tháng qua để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Học sinh ở châu Phi. (Nguồn: newsvibesofindia.com)

Một tuyên bố chung của hai cơ quan của Liên hợp quốc khẳng định việc đóng cửa các trường học kéo dài chưa từng có đã gây tác hại đối với thanh, thiếu niên các nước châu Phi.

Do đó, WHO và UNICEF đề nghị chính phủ các nước nhanh chóng mở cửa trở lại các trường học một cách an toàn và có các biện pháp cụ thể để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong môi trường học đường. Ông Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO khẳng định nếu như các quốc gia có thể nối lại các hoạt động kinh doanh thì mở cửa trường học là một yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong các trường học, WHO và UNICEF khuyến nghị các biện pháp như rửa tay thường xuyên, hằng ngày khử trùng và làm sạch các bề mặt, công trình cấp nước và quản lý tốt chất thải./.

(TTXVN/Vietnam+)