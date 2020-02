Vũ Hán xây 19 bệnh viện dã chiến​, bác sỹ 29 tuổi tử vong vì COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc, chính quyền thành phố này đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 19 bệnh viện dã chiến để tiếp nhận chữa trị nhiều ca bệnh.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới bệnh viện Vũ Hán , tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 10/2/2020. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Dự kiến, sau khi hoàn thành vào ngày 25/2 tới, toàn bộ bệnh viện dã chiến nói trên sẽ cung cấp 30.000 giường bệnh.

Trước đó, Vũ Hán cũng đã chuyển đổi 13 công trình dân sinh thành bệnh viện tạm thời với tổng số giường bệnh là 13.348.

Hiện, 9.313 giường tại thành phố này dành để phục vụ bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ.

Tính đến ngày 20/2, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán đã lên tới 45.346 ca.

Đáng chú ý, trong ngày 20/2, Trung Quốc ghi nhận thêm một nam bác sỹ 29 tuổi làm việc tại Bệnh viện Số 1 ở Vũ Hán tử vong do nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Bộ Công an Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch đảm bảo an toàn cho lực lượng y bác sỹ, những “chiến sỹ áo trắng” trên tuyến đầu cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cam go hiện nay.

Trong thông báo ngày 21/2, ông Lý Kinh Sinh, Cục trưởng Cục Quản lý an ninh công cộng thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết công an nước này đã điều tra 277 đối tượng liên quan đến 232 vụ hành hung nhân viên y tế hoặc làm gián đoạn công tác chuyên môn của lực lượng này.

Ông Lý Kinh Sinh đánh giá nhìn chung công tác điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước hiện ổn định và có trật tự.

Cho đến nay, cơ quan chức năng Trung Quốc đã giải quyết 27.000 vụ việc phát sinh mâu thuẫn giữa bác sỹ và bệnh nhân và xử lý hơn 15.000 vụ gây mất trật tự trị an.

Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ các cơ quan giám sát an ninh công cộng có trách nhiệm nặng nề trong việc bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, duy trì trật tự tại bệnh viện và đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh.

Hiện, Bộ Công an Trung Quốc đã có lệnh yêu cầu các cơ quan địa phương tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh quanh các cơ sở y tế thông qua việc triển khai 12.000 sỹ quan cảnh sát để bảo vệ các bệnh viện nằm trong diện cách ly trên cả nước 24/24.

(TTXVN/Vietnam+)