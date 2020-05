Văn phòng Tổng công tố Uzbekistan ngày 23/5 cho biết 2 nghi can đã bị bắt giữ liên quan đến vụ vỡ đập Sardoba làm 6 người thiệt mạng hồi tháng trước. Theo Văn phòng Tổng công tố, đập vỡ do bất cẩn của nhân viên và vi phạm các quy định về an toàn.

{publishtime} {title} {lead} {title} Uzbekistan bắt giữ các nghi can đầu tiên trong vụ vỡ đập Sardoba Văn phòng Tổng công tố Uzbekistan ngày 23/5 cho biết 2 nghi can đã bị bắt giữ liên quan đến vụ vỡ đập Sardoba làm 6 người thiệt mạng hồi tháng trước. Theo Văn phòng Tổng công tố, đập vỡ do bất cẩn của nhân viên và vi phạm các quy định về an toàn. Khoảng 90.000 người đã phải đi sơ tán khi đập Sarboda thuộc tỉnh Syrdarya ở miền Trung quốc gia Trung Á bị vỡ ngày 1/5, gây ngập lụt trên diện rộng và ảnh hưởng đến mùa màng. Ít nhất 56 người bị thương phải nhập viện điều trị. Theo Bộ Các vấn đề khẩn cấp của Uzbekistan, đập Sardoba bất ngờ bị vỡ sáng 1/5 sau khi mưa lớn và gió mạnh gây hư hại nghiêm trọng các khu dân cư, mạng lưới thông tin liên lạc, nhà ở và đất nông nghiệp./. (TTXVN/Vietnam+)

