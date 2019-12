Ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ (SFRC) ngày 11/12 đã ủng hộ dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến dịch tấn công quân sự ở miền Bắc Syria và thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Quyết định này được đánh giá là động thái mới nhất của Thượng viện Mỹ nhằm ép Tổng thống Donald Trump triển khai chính sách cứng rắn đối với Ankara.

Với tỷ lệ 18 phiếu thuận/4 phiếu chống, SFRC - do phe Cộng hòa chiếm đa số - đã chuyển “Đạo luật Thúc đẩy An ninh Quốc gia Mỹ và Chống sự trỗi dậy của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) năm 2019” tới một cuộc bỏ phiếu với đầy đủ các thành viên của Thượng viện Mỹ.

Thượng nghị sỹ Jim Risch, Chủ tịch SFRC nhấn mạnh: “Bây giờ là lúc Thượng viện đoàn kết và tận dụng cơ hội này để thay đổi thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ”./.

