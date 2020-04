Trung Quốc: Tây Tạng trải qua mùa Đông lạnh nhất trong 20 năm

Khu tự trị Tây Tạng, miền Tây Nam Trung Quốc, vừa trải qua mùa Đông lạnh nhất trong 20 năm qua.

Số liệu từ Bản tin thời tiết mùa Đông năm nay của Tây Tạng cho thấy nền nhiệt độ giữa tháng 12/2019 và tháng Hai vừa qua tại đây là -4,5 độ C, thấp hơn 0,6 độ C so với nền nhiệt trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, nền nhiệt độ trung bình ở nhiều khu vực khác nhau của Tây Tạng trong mùa Đông này dao động từ -13,7 độ C tới 5,1 độ C.

Trong khi đó, dữ liệu quan trắc thời tiết 39 năm qua cho thấy vào mùa Đông, nhiệt độ trung bình của Tây Tạng tăng 0,51 độ C mỗi thập kỷ, thời gian có nắng tăng 1,2 giờ/thập kỷ và cứ mỗi 10 năm, lượng mưa trung bình giảm khoảng 0,23mm./.

(TTXVN/Vietnam+)