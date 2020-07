Trung Quốc: Luật an ninh quốc gia Hong Kong chính thức có hiệu lực

Ngày 30/6, “Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong ( Trung Quốc )” chính thức có hiệu lực, các công bố có liên quan đã được Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ký tên, đồng thời được đăng tải trên công báo chính phủ vào tối cùng ngày.

Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong tổng cộng có 66 Điều, chia làm 6 chương, nội dung bao gồm: các nguyên tắc chung, chức năng và cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hong Kong, hành vi phạm tội và xử phạt, thẩm quyền xét xử vụ án, trình tự áp dụng pháp luật, cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của trung ương đóng tại Đặc khu hành chính Hong Kong và các điều khoản bổ sung.

Trước đó, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc kỳ họp thứ 20, thông qua Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban Luật cơ bản Hong Kong thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính quyền Hong Kong, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã quyết định bổ sung vào danh sách các luật quốc gia trong phụ lục III của Luật Cơ bản Hong Kong.

Cùng ngày, Văn phòng Liên lạc của chính quyền Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hong Kong đã ra Tuyên bố ủng hộ việc Kỳ họp thứ 20 Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 thông qua Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Hong Kong và quyết định bổ sung luật trên vào danh sách các luật quốc gia trong phụ lục III của Luật Cơ bản Hong Kong, đồng thời bày tỏ sẽ hỗ trợ chính quyền Đặc khu và cơ quan an ninh quốc gia trung ương ở Hong Kong làm tốt công việc thực thi pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)