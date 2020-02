Trung Quốc dành hơn 10 tỷ USD để kiểm soát dịch bệnh nCoV

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/2 cho biết nước này đã dành khoản kinh phí 71,85 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 10 tỷ USD) để hỗ trợ việc kiểm soát dịch.

Tiến hành khử trùng xe cứu thương chở bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn, tính đến 18 giờ ngày 8/2 đã chi 31,55 tỷ nhân dân tệ. Ông Lưu nhấn mạnh phải tăng cường giám sát để đảm bảo số tiền trên được đưa đến tay những người cần.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 9/2, tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona ( 2019-nCoV ) tại nước này đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó và có thêm 89 trường hợp tử vong.

Riêng tại tỉnh Hồ Bắc có thêm 81 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc lên 811 người, cao hơn số ca tử vong trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp ( SARS ) năm 2003.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), đồng thời kêu gọi tất cả các nước và các công ty phối hợp với WHO nhằm đảm bảo sử dụng các nguồn cung hợp lý và công bằng. Đây là lần đầu tiên WHO kêu gọi sự tham gia trực tiếp ở quy mô lớn như vậy của khu vực tư nhân, để quản lý và hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Do chưa có liệu pháp đặc hiệu chống nCoV, các nhà khoa học cho rằng việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn là rất quan trọng. Chủng nCoV có thể lây lan qua bàn tay và các bề mặt được chạm thường xuyên, theo đó nhà nghiên cứu Günter Kampf thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ và Môi trường, Đại học Y Greifswald, cho rằng cần khử trùng thường xuyên bàn tay cũng như các điểm chạm thường xuyên trong bệnh viện như tay nắm cửa, chuông, kệ đầu giường, thành giường hay các vật dụng khác trong khu vực gần bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)