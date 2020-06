Trung Quốc cảnh báo trả đũa Mỹ vì kiểm soát 4 truyền thông nhà nước

Trung Quốc ngày 23/6 cảnh báo sẽ “đáp trả thích đáng” đối với Mỹ sau khi Washington tăng cường kiểm soát thêm bốn hãng truyền thông quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết kêu gọi Mỹ từ bỏ tư tưởng và ý thức hệ thời Chiến tranh Lạnh này... nếu không Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra biện pháp đáp trả thích đáng.”

Tuyên bố trên được Bắc Kinh đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quyết định thay đổi quy chế đối với bốn hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc , theo đó xếp Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu và hãng tin China News Service (CNS), vào nhóm các phái bộ ngoại giao nước ngoài, thay vì là những cơ quan thường trú truyền thông tại Mỹ.

Cũng theo quy chế mới, bốn hãng truyền thông trên của Trung Quốc sẽ phải báo cáo Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin chi tiết về nhân sự và các giao dịch bất động sản ở Mỹ, mặc dù không bị giới hạn hoạt động đưa tin.

Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai cường quốc này. Trước đó, để đáp trả các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của Mỹ đối với các hãng truyền thông quốc gia Trung Quốc, hồi tháng Ba vừa qua Trung Quốc đã trục xuất nhiều công dân Mỹ làm việc cho ba tờ báo lớn của nước này là The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post./.

(TTXVN/Vietnam+)