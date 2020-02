Tranh cãi trong Chính phủ Indonesia về việc hồi hương thành viên IS

Ngày 5/2, ông Mahfud MD, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, thừa nhận ông không chấp thuận việc hồi hương khoảng 660 công dân Indonesia là cựu thành viên của Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Zee News)

Theo ông Mahfud MD, những người này là mối nguy hiểm cho đất nước, họ đã bị tịch thu hộ chiếu và đã hoạt động bất hợp pháp ở Iraq và Syria. Ông Mahfud MD thừa nhận rằng đến nay, Chính phủ Indonesia vẫn chưa quyết định liệu có cho phép hồi hương 660 công dân Indonesia đã hoạt động khủng bố nước ngoài hay khủng bố qua biên giới hay không.

Vấn đề này nóng trở lại sau các cuộc thảo luận của Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Fachrul Razi. Việc có cho phép hồi hương những công dân này hay không sẽ do Tổng thống Joko Widodo quyết định vào tháng 5/2020 sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá được hoàn thành.

Tổng thống Joko Widodo cũng từng tuyên bố rằng cá nhân ông cũng từ chối chấp nhận cựu thành viên IS trở về Indonesia. Phát biểu trước báo giới ngày 5/2, Tổng thống Joko Widodo cho biết Chính phủ Indonesia vẫn đang cân nhắc kế hoạch cho hồi hương khoảng 600 công dân Indonesia đi theo các phần tử của tổ chức khủng bố IS tại Trung Đông. Tổng thống Joko Widodo cho rằng trước khi có quyết định cuối cùng, Chính phủ Indonesia phải có những tính toán thận trọng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm triệu công dân Indonesia. Ông sẽ tổ chức thêm cuộc họp bàn với các ban ngành chính phủ để tổng hợp các ý kiến đóng góp làm cơ sở đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Fachrul Razi cho biết Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) đang chuẩn bị các bước để thực hiện kế hoạch hồi hương 600 công dân Indonesia là cựu thành viên của IS tại Trung Đông.

Theo AP