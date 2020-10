Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra con trai ông Biden

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr điều tra con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden , là Hunter Biden, và yêu cầu công bố thông tin trước ngày bầu cử.

Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu Bộ trưởng Barr chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra những cáo buộc về ông Hunter Biden vào tuần trước.

Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của ông cáo buộc Hunter Biden đã giúp môi giới một cuộc họp giữa một giám đốc điều hành công ty khí đốt Burisma Holdings của Ukraine với ông Joe Biden khi ông Biden đang làm Phó Tổng thống Mỹ.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden đã phản bác cáo buộc trên, cho rằng lịch trình chính thức của ông từ thời điểm đó không liệt kê bất kỳ cuộc họp nào như vậy.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng được cho là đang điều tra về vụ việc này. Trước đó, Tổng thống Trump cũng yêu cầu FBI tiến hành điều tra vụ việc.

Cùng ngày, theo kết quả cuộc thăm dò mới được công bố, ứng cử viên đảng Biden đã dẫn trước Tổng thống Trump 9% trên toàn quốc.

Cuộc thăm dò do New York Times/Siena College thực hiện cho thấy ông Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 50% từ những người được hỏi, so với 41% thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump.

Trước đó, ông Biden cũng vượt qua ông Trump trong cuộc thăm dò tương tự của New York Times/Siena College vào tháng 9 vừa qua, với cách biệt 8 điểm.

Ứng cử viên của đảng Dân chủ đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cử tri phụ nữ trong cuộc thăm dò này, khi tạo ra cách biệt 23% so với tổng thống đương nhiệm. Trong khi đó, ông Trump cũng vượt qua đối thủ về tỷ lệ ủng hộ của cử tri nam giới với cách biệt 6%.

Đối với các nhóm cử tri phân theo độ tuổi, ông Biden có lợi thế nhiều hơn 28% so với ông Trump về sự ủng hộ của nhóm cử tri trẻ nhất, 10% trong nhóm cử tri lớn tuổi nhất, 8% trong số cử tri từ 30 đến 44 tuổi và 3% trong số cử tri từ 45 đến 64 tuổi.

Đối với các nhóm cử tri phân theo chủng tộc, Tổng thống Trump có lợi thế hơn 6% đối với ông Biden về sự ủng hộ của cử tri da trắng. Tổng thống Trump cũng hơn đối thủ 23% trong số những người da trắng không có bằng đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)