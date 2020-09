Tổng thống Pháp Macron cam kết ủng hộ chủ quyền của Iraq

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Baghdad ngày 2/9 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Iraq, trong đó ông cam kết ủng hộ chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iraq Barham Salih. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Pháp cho rằng những thách thức chính mà Iraq đang đối mặt là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sự can thiệp của nước ngoài.

Phát biểu họp báo với Tổng thống nước chủ nhà Barham Salih, ông Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi ở đây để ủng hộ Iraq và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Iraq.” Ông bày tỏ mong muốn giúp Iraq đảm bảo chủ quyền an ninh và kinh tế.

Về phần mình, ông Salih nhấn mạnh không được để Iraq trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột ủy nhiệm giữa các nước khác.

Ông Macron bất ngờ thăm Iraq sau khi thăm Liban. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Macron đến Iraq, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây đến Iraq kể từ khi ông Mustafa al-Kadhimi nhậm chức Thủ tướng tại quốc gia Trung Đông này tháng Năm vừa qua.

Dự kiến trong một ngày ở thăm, Tổng thống Macron cũng sẽ gặp Thủ tướng Kadhemi, cũng như lãnh đạo khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq và nhiều nhân vật đứng đầu các phe phái chính trị ở nước này.

Trước đó, phát biểu tại thủ đô Beirut của Liban, ông Macron thông báo ông sẽ đến Baghdad “để khởi động một sáng kiến cùng với Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ một tiến trình chủ quyền” cho Iraq để người dân nước này “được nắm vận mệnh trong tay.”

Sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein năm 2003, Iraq chìm trong xung đột sắc tộc, đỉnh điểm là IS chiếm giữ những vùng lãnh thổ lớn ở nước này 6 năm trước đây, trước khi nhóm thánh chiến này bị đánh bại nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế. Tuy nhiên, những năm qua Iraq “mắc kẹt” giữa hai đồng minh chính là Iran và Mỹ.

Trong năm nay, một vụ không kích của Mỹ đã làm Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng tại Baghdad, dẫn tới việc Iran phóng tên lửa nhằm vào quân đội Mỹ tại Iraq. Trong chuyến thăm Iraq hồi tháng Bảy vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh rằng Baghdad “nên tách khỏi các căng thẳng khu vực.”

Pháp không tham gia cuộc tấn công Iraq năm 2003 nhưng đã phối hợp với liên minh do Mỹ đứng đầu tấn công IS năm 2014. Đầu năm nay, sau khi IS bị đánh bại, Pháp đã rút toàn bộ binh sỹ khỏi Iraq./.

