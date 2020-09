Tổng thống Nga khẳng định cuộc chiến với đại dịch còn lâu mới kết thúc

Trong cuộc họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến chống virus corona vẫn tiếp diễn, và người dân không được mất cảnh giác, ngược lại, cần thể hiện trách nhiệm tối đa đối với bản thân và tất cả những người xung quanh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Putin nói: “Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc chiến chống đại dịch còn lâu mới kết thúc, nó vẫn tiếp tục diễn ra, không thể buông lỏng, mất cảnh giác.” Nguyên thủ quốc gia Nga đồng thời yêu cầu người dân nước này làm theo tất cả các khuyến nghị của bác sỹ vì “điều này là cần thiết cho sự an toàn và bảo vệ sức khỏe.”

Trong những ngày gần đây, số ca mới nhiễm COVID-19 tại Liên bang Nga đã tăng mạnh. Tính đến sáng 28/9, Liên bang Nga ghi nhận thêm 8.135 trường hợp mới nhiễm virus corona, đưa tổng số người mắc COVID-19 tại Nga lên 1.159.573 người.

Cùng với đó, Nga cùng ghi nhận thêm 61 trường hợp tử vong, đưa tổng số người tử vong tính đến 28/9 lên 20.385 người.

Liên quan đến vắcxin Sputnik V của Nga ngừa virus SARS-CoV-2, ngày 28/9, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo nước này đã gửi lô vắcxin Sputnik V cho Belarus để thử nghiệm lâm sàng. Đây là đợt cung cấp vắcxin Sputnik V đầu tiên như vậy ra nước ngoài.

Theo RDIF, những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm ở Belarus sẽ bắt đầu được tiêm vắcxin này của Nga từ ngày 1/10 tới.

Trước đó, những bệnh nhân tham gia giai đoạn đầu thử nghiệm vắcxin Sputnik V của Nga đã phát triển kháng thể mà không gặp bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào.

Các nhà khoa học Nga cho biết sau hai cuộc thử nghiệm đối với nhóm người từ 18-60 tuổi, được tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày, kết quả tất cả những người tham gia đều phát triển kháng thể.

Nga khẳng định vắcxin Sputnik V “an toàn, hoàn toàn không gây tổn hại nghiêm trọng tới cơ thể người tình nguyện khỏe mạnh tham gia thử nghiệm.”

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm ở quy mô lớn hơn và trong thời gian dài hơn, bao gồm sử dụng phương pháp so sánh với thử nghiệm bằng thuốc trấn an, để xác định rõ tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vắcxin Sputnik V trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)